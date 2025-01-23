Victor Osimhen of Galatasaray celebrates Getty Images
أحمد مجدي

"سأدمرك إن لم تمسح اللقطات!".. فيكتور أوسيمين يعتدي على صحفي تركي بعد الخروج من ملهى ليلي

الدوري التركي الممتازتركيا 2فيكتور أوسيمينجلطة سراي

المهاجم النيجيري يثير الجدل أينما حل

واقعة اعتداء على صحفي تركي تورط فيها النجم النيجيري فيكتور أوسيمين عقب خروجه مع بعض الأصدقاء من أحد الأماكن الترفيهية في تركيا.

أصيب أوسيمين بالجنون عندما رأى الصحفيين يلتقطون له بعض الصور أثناء الخروج من المكان الترفيهي الليلي، وبدأ بمهاجمتهم جسديًا ولفظيًا.

صحيفة "بوستا" التركية تصف ما حدث لمراسلها تولجا بوزدومان من أوسيمين، قائلة إن الدولي النيجيري توجه مع أصدقائه وهاجم الصحفي بالقول والفعل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال بوزدومان: "صورت أنا وثلاثة من زملائي أوسيمين عند الباب، وعندما أطفئت الأنوار اندلع الجحيم!" مكملًا: "ركض نحوي صارخًا. حاول انتزاع الكاميرا مني، لكنني لم أسمح له بذلك".

وأضاف: "لكمني في رأسي، ولا يزال جانبي الأيمن يؤلمني. ثم بدأ في إطلاق الشتائم. ثم عرض عليّ أن أخفي هذه اللقطات مقابل المال وعندما رفضت، هددني: (سأدمرك)".

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