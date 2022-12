فيكتوريا منعته من العودة لإنجلترا.. قصة بقاء بيكهام في أمريكا رغمًا عنه

بيكهام كان قريبًا من العودة لإنجلترا بعد رحلة الولايات المتحدة الأمريكية

اعترف مدرب المنتخب الإنجليزي السابق سفين جوران إريكسون أنه حاول ذات مرة التعاقد مع دافيد بيكهام للانضمام له في فريق ليستر سيتي لكن زوجته رفضت.

حيث كشف سفين عن مدى قربه من تحقيق صفقة انتقال ضخمة في تاريخ فريق ليستر سيتي بانضمام بيكهام لهم في عام 2010 بعد انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي.

وفي حديثه مع "The Sacked in the Morning podcast"، قال سفين: "كان متواجد مع زوجته، وقبل العشاء وقفنا نتحدث مع بعضنا البعض، كنت في ليستر في ذلك الوقت، لذلك قلت له: عندما ينتهي عقدك في الولايات المتحدة، لماذا لا تعود إلى إنجلترا وتوقع مع ليستر وتأخذنا إلى الدوري الممتاز؟".

وواصل: "ثم قال بيكهام: ربما نعم، لأنه لا يريد أن يقول لا. ثم قالت فيكتوريا: سفين، هل يمكنك رؤيتي في ليستر؟ قلت: حسنًا، ربما لا.. وانتهى النقاش حول تلك الصفقة".

جدير بالذكر أن بيكهام وسفين كان يجمعهم علاقة قوية حينما كان الأخير مدربًا للمنتخب الإنجليزي، وهو ما جعله يطلب من بيكهام محاولة الانضمام له في ليستر سيتي.