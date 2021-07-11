فيكتوريا السبب .. كواليس فشل انتقال بيكهام إلى ليستر!

التباهي بالمكانة الاجتماعية ليس سرًا في شيم فيكتوريا بيكهام

"ديفيد بيكهام فشل في الانضمام لأسماء عظماء كرة القدم بسبب زواجه من فيكتوريا" جاءت هذا العبارة على لسان السير أليكس فيرجسون، مدرب ديفيد بيكهام السابق في مانشستر يونايتد، في كتاب مذكراته.

فيكتوريا، قد تظن من شهرتها وغطرستها أنها الملكة البريطانية، من القرن التاسع عشر، التي حفرت عصرًا باسمها "العصر الفيكتوري" لكن لا.. إنها زوجة اللاعب الإنجليزي ديفيد، الذي تغير كل شيء في مسيرته منذ معرفتها.

على لسان سفين جوران إريكسون، المدرب الإنجليزي السابق، حكاية جديدة عن فيكتوريا بيكام واختيار المظهر العام والمكانة الاجتماعية على مسيرة زوجها الاحترافية.

ماذا قال سفين إريكسون عن فيكتوريا بيكهام؟

عندما كان إريكسون مدربًا لفريق ليستر سيتي الإنجليزي، حاول التعاقد مع الإنجليزي بيكهام، بعد انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي وكان اللاعب الدولي الإنجليزي السابق على استعداد تام لقبول العرض والعودة للعب في بلاده، لكن زوجته كان لديها رأي آخر.

وقال إريكسون لمحطة إذاعية سويدية: "التقينا في حفل كرة قدم في لندن، ومع العلم أن عقده كان سينتهي قريبًا، اقترحت عليه أن يأتي للعب في فريقي وبدا أنها سيقبل في البداية. ولكن في اليوم التالي اقتحمت فيكتوريا مكتبي. نظرت إلي وسألت فجأة: "سفين! انت مجنون؟ هل يمكنك أن تتخيلني حقًا في ليستر؟ "اعتذر ديفيد لي في وقت لاحق وأوضح لي أنه عندما لعبت في إسبانيا، لم يكن حتى مدريد أنيقًا بما يكفي لها".

كيف حولت فيكتوريا، دافيد بيكهام من لاعب إلى أشياء ليست لها علاقة بكرة القدم؟

في صيف عام 2003، وفي صفقة لم تكن متوقعة أطلاقًا، تعاقد نادي ريال مدريد مع أهم رموز نادي مانشستر يونايتد " ديفيد بيكهام " قائد المنتخب الإنجليزي وقتها.

لم تكن مسيرة بيكهام مع ريال مدريد في الفترة من 2003 حتى رحيله مجانا عام 2007 صوب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، بالكبيرة، كونه ساهم في حصول النادي خلال تلك الفترة فقط على لقبي السوبر الإسباني والدوري المحلي ومن الأسرار المثيرة إن فيكتوريا كانت لا تريد الذهاب إلى مدريد لكن أرادت بيكهام الانتقال إلى فريق لندني كبير سواء تشيلسي أو آرسنال، لرغبتها في الإقامة بالعاصمة الإنجليزية.

لم تكن خطوة أمريكا هي الخطوة الصحيحة في مسيرة بيكهام كلاعب كرة قدم وذكر فيرجسون ذلك في كتابه: "لم يوجد أي سبب كروي يذهب به إلى أمريكا. لقد تخلى عن أعلى مستوى في كرة القدم، ولم يكن موفقاً في ذلك".

وهكذا قرر بيكهام أن يقتحم عالم الشهرة، وجعل مهمته الأولى أن يكون معروفاً خارج الوسط الكروي عن الوصول إلى مجد كروي.

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