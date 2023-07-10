كل ما تريد معرفته عن أخبار فيفا EA Sports FC 24، باسمها الجديد موعد الإصدار، السعر، ما هي المميزات المتواجدة في اللعبة؟

تستعد شركة " EA Sports" لإطلاق نسخة جديدة من اللعبة الأشهر لديها ولأول مرة ستكون باسم مختلف ولن يكون اسمها فيفا، بل ستحمل اسم EA FC 24.

وينتظر الجميع بشغف صدور النسخة الجديدة من اللعبة الإلكترونية، خاصة أنه من المنتظر أن تكون تلك النسخة استثنائية للعديد من الظروف.

وبينما نحن ننتظر صدور النسخة الاستثنائية من لعبة EA FC 24، موقع جول سيقدم لك بعض المعلومات عن اللعبة الجديدة، وموعد صدورها والأجهزة التي ستعمل عليها وسعرها.

من هو نجم غلاف لعبة فيفا 24 EA Sports FC ؟

لم يتم الكشف حتى الآن عن نجم الغلاف في لعبة فيفا 24، ولكن الحساب الرسمي للعبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نشر صورة من نسخة " Ultimate" بها عدد كبير من النجوم.

ولكن من المتوقع أن يستمر كيليان مبابي في تصدر الغلاف، كما كان للعام الرابع على التوالي.

شاهد الفيديو التشويقي للعبة فيفا EA Sports FC 24

ما هو موعد إصدار فيفا EA Sports FC 24؟

لم تعلن شركة EA Sports عن أي تاريخ رسمي للإصدار حتى الآن، ولكن بالنظر إلى النسخ السابقة يمكننا أن نخمن جيدًا موعد الإصدار، وسيكون في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر.

ولكن بحسب التسريبات، فإن موعد صدور فيفا 24 سيكون، يوم الخميس 27 سبتمبر 2023.

لماذا سيتم تغيير اسم لعبة فيفا إلى EA FC؟

الاسم الجديد هو نتيجة لفض الشراكة بين "EA Sports" والاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي استمرت 20 عامًا، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق على صفقة جديدة مما يعني أن اللعبة كانت بحاجة إلى إعادة تسمية.

وعلى الرغم من أنها فقدت علامة "FIFA" التجارية، إلا أن "EA Sports" أبرمت صفقات منفصلة مع 300 نادٍ ودوري حول العالم، مما يسمح لأسماء اللاعبين والأندية والمسابقات بالاستمرار في اللعبة بعد التغيير.

قالت "EA Sports" في بيان صحفي في وقت الانقسام: "كل ما تحبه في ألعابنا سيتواجد في EA SPORTS FC، ستكون هناك نفس التجارب الرائعة، والأطوار، والبطولات، والأندية والرياضيين".

وأضاف البيان: "كل الأطوار ستكون موجودة، ستظل مجموعة التراخيص الفريدة الخاصة بنا التي تضم أكثر من 19000 لاعب وأكثر من 700 فريق وأكثر من 100 ملعب و30 اتحادًا وطنيًا موجودة".

ما هو سعر لعبة فيفا EA Sports FC 24؟

لم تعلن شركة EA Sports، عن سعر اللعبة بشكل رسمي حتى الآن، ولكن من المنتظر أن يكون السعر 60 دولارًا، للنسخة "standard"، وقد تصل باقي الإصدارات إلى 90 دولارًا.

ومن الممكن أن تحصل على نسبة خصم تصل إلى 10%، إن قمت بالطلب المسبق للعبة وأنت مشترك في خدمة EA Play.