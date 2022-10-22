فيفا 23: ما هي الدوريات والبطولات المتواجدة في اللعبة الجديدة؟

تضم فيفا 23 حوالي 700 فريق من أكثر من 30 دوريًا..

أضافت EA Sports مجموعة من دوريات كرة القدم في فيفا 23، مع تعزيز كبير لكرة القدم للسيدات ، وهي أحد أبرز ميزات لعبة الفيديو الجديدة.

هناك أيضًا الأقسام التي استمتع بها المشجعون لسنوات، بما في ذلك جميع بطولات الأندية الأوروبية والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والمزيد.

وفي هذا التقرير، يقدم لك جول كل تفاصيل القائمة الكاملة للدوريات ومسابقات الكأس في فيفا 23.

ما هي الدوريات والبطولات المتواجدة في فيفا 23؟

هناك أكثر من 30 دوري متاح في فيفا 23، مع تمثيل غالبية قارات العالم.

دوري السوبر للسيدات، D1 ARKEMA (الدوري الفرنسي للسيدات) ودوري الدرجة الثانية من الوافدين الجدد. في هذه الأثناء، لم يعد الدوري المكسيكي متواجدًا.

ستجد أدناه جميع بطولات الدوري في اللعبة، بالإضافة إلى المناطق التي أتوا منها.

البطولة البلد / المنطقة الجغرافية الدوري الأرجنتيني الأرجنتين الدوري الأسترالي أستراليا الدوري النمساوي النمسا الدوري البلجيكي بلجيكا الدوري البرازيلي البرازيل الدوري الصيني الصين الدوري الدنماركي الدنمارك الدوري الإنجليزي للسيدات إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز إنجلترا دوري البطولة الإنجليزية إنجلترا دوري الدرجة الأولى الإنجليزي إنجلترا دوري الدرجة الثانية الإنجليزي إنجلترا الدوري الفرنسي للسيدات فرنسا الدوري الفرنسي فرنسا الدوري الفرنسي الدرجة الثانية فرنسا الدوري الألماني ألمانيا الدوري الألماني الدرجة الثانية ألمانيا الدوري الألماني الدرجة الثالثة ألمانيا الدوري الإيطالي إيطاليا الدوري الإيطالي الدرجة الثانية إيطاليا الدوري الكوري الجنوبي كوريا الجنوبية الدوري الهولندي هولندا الدوري النرويجي النرويج الدوري البولندي بولندا الدوري البرتغالي البرتغال الدوري الآيرلندي الممتاز جمهورية آيرلندا الدوري الروماني رومانيا الدوري السعودي للمحترفين السعودية الدوري الاسكتلندي اسكتلندا الدوري الإسباني إسبانيا الدوري الإسباني الدرجة الثانية إسبانيا الدوري السويدي السويد الدوري السويسري سويسرا الدوري التركي تركيا الدوري الأمريكي الولايات المتحدة / كندا كوبا لييبرتادوريس أمريكا الجنوبية كوبا سودامريكانا أمريكا الجنوبية ريكوبا أمريكا الجنوبية دوري أبطال أوروبا أورويا الدوري الأوروبي أوروبا دوري المؤتمرات الأوروبي أوروبا كأس السوبر الأوروبي أوروبا

كما كان الحال في النسخ الأخيرة، تمتلك فيفا 23 حقوقًا حصرية للدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي.

تتميز فيفا 23 أيضًا بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات وكأس السوبر الأوروبي. هذا يمنح جماهير أفضل الأقسام والفرق في أوروبا شيئًا إضافيًا.

وفي الوقت نفسه، يمكن لعشاق كرة القدم في أمريكا الجنوبية الاستمرار في لعب بطولات كونميبول القارية الثلاث الرئيسية.

سيتمكن عشاق كرة القدم في أمريكا الشمالية من اللعب بأندية الدوري الأمرييكي المفضلة لديهم بينما تتم تغطية آسيا وأستراليا بالدوري الصيني الممتاز والدوري الأسترالي.

قد تكون الحدود التالية هي توسيع التراخيص في إفريقيا، حيث لا تتوفر سوى بعض الأندية فقط.