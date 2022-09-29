فيفا 23: كافة الملاعب المرخصة في اللعبة

بكل تأكيد يهدف عشاق الألعاب الإلكترونية، إلى خوض تجربة واقعية إلى حد كبير أثناء اللعب، وهذا ما تعمل شركة EA Sports على توفيره في لعبة فيفا 23.
وأضافت الشركة المنتجة للعبة الشهيرة، العديد من الملاعب الجديدة في نسخة فيفا 23، واهتمت بالكثير من التفاصيل الصغيرة بالملاعب والجمهور لزيادة الحماس وجعل اللعبة أكثر واقعية.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنلقي نظرة على جميع الملاعب الموجودة في لعبة فيفا 23.
ما هي الملاعب الجديدة في لعبة فيفا 23
أضافت الشركة ستة ملاعب جديدة في لعبة فيفا 23، على رأسها عودة ملعب أليانز من جديد لفريق يوفنتوس، وكذلك ملعب لابومبونيرا الخاص بفريق بوكا جونيورز الأرجنتيني.
الملعب
الفريق
ملعب أكاديمية مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي للسيدات
ستاد فيليبس
آيندهوفن
بارك ستاديون
فرايبورج
آل سادار
أوساسونا
بنك كاليفورنيا
لوس أنجلوس
لابومبونيرا
بوكا جونيورز
أليانز
يوفنتوس
ملاعب الدوري الإنجليزي في فيفا 23
تمتلك شركة EA Sports، حقوق 20 ملعبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتضم تلك القائمة العديد من الملاعب العريقة مثل آنفيلد، وأولد ترافورد، وستاد الإمارات.
الفريق
الملعب
آنفيلد
ليفربول
كرافين كوتاج
فولهام
ايلاند رود
ليدز يونايتد
ستاد الإمارات
آرسنال
ستاد الاتحاد
مانشستر سيتي
جوديسون بارك
إيفرتون
كومينتي ستاديوم
برينتفورد
كينج باور
ليستر سيتي
ستاد لندن الأولمبي
وست هام
مولينو
وولفرهامبتون
أولد ترافورد
مانشستر يونايتد
سيلهرست بارك
كريستال بالاس
سانت جايمس بارك
نيوكاسل يونايتد
سانت ماري
ساوثامبتون
ستامفورد بريدج
تشيلسي
ملعب أمكس
برايتون
سيتي جراوند
نوتينجهام فورست
ستاد توتنهام
توتنهام
فيلا بارك
أستون فيلا
فيتاليتي
بورنموث
ملاعب الكرة الإنجليزية في فيفا 23
بخلاف ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن شركة EA Sports، تمتلك حقوق العديد من الملاعب في الدوريات الإنجليزية الأخرى، مثل تشامبيونشيب.
يوجد في اللعبة 14 ملعبًا مختلفًا للفرق الإنجليزية، غير ملاعب البريميرليج.
الملعب
الفريق
برامول لين
شيفيلد يونايتد
ستاد كارديف سيتي
كارديف سيتي
كارو رود
نورويتش سيتي
فراتون بارك
بورتسموث
ملعب كيركليس
هيدرسفيلد تاون
لوفتوس رود
كوينز بارك رينجرز
MKM ملعب
هال سيتي
ملعب ريفرسايد
ميدلسبره
ملعب الضوء
سندرلاند
Bet365 ستاد
ستوك سيتي
Swansea.com ستاد
سوانزي سيتي
هاوثورنس
وست بروميتش
تيرف مور
بيرنلي
فيكارج رود
واتفورد
ملاعب الكرة النسائية في فيفا 23
تهتم الشركة بالكرة النسائية، وفي كل نسخة تقوم بتطوير الدوريات والملاعب في اللعبة، وفي تلك النسخة سيكون ملعب أكاديمية مانشستر سيتي، هو ملعب فريق مانشستر سيتي النسائي.
الملعب
الفريق
أكاديمية مانشستر سيتي
مانشستر سيتي للكرة النسائية
ملاعب الدوري الألماني في فيفا 23
لازال ملعب أليانز آرينا، خارج لعبة فيفا 23، ولكن هناك 16 ملعبًا مختلفًا لفرق الدوري الألماني، على رأسها سيجنال أدونا بارك.
الفريق
الملعب
باي أرينا
باير ليفركوزن
بوروسيا بارك
بوروسيا مونشنجلادباخ
دوتش بنك بارك
آينتراخت فرانكفورت
بارك ستاديون
فرايبورج
مرسيدس بنز آرينا
شتوتجارت
ميوا آرينا
ماينز
الملعب الأولمبي
هيرتا برلين
بريزيرو آرينا
هوفنهايم
ريد بول آرينا
لايبزيج
ملعب راين أنرجي
كولن
سيجنال أدونا بارك
بوروسيا دورتموند
آلتن فورشتراي
أونيون برلين
فيلتنس آرينا
شالكة
فولكس فاجن آرينا
فولفسبورج
فيسر شتاديون
فيردر بريمن
WWK آرينا
أوجسبورج
ملاعب دوري الدرجة الثانية الألماني في فيفا 23
هل ترغب برحلة إلى دوري الدرجة الثانية في ألمانيا؟
أنت محظوظ للغاية، فشركة EA Sports، ستقوم باصطحابك في رحلة إلى ستة ملاعب في دوري الدرجة الثانية الألماني، ومن بينها ملاعب هامبورج، وهانوفر.
الملعب
الفريق
دوسلدورف آرينا
دوسلدورف
هاينز فون هايدن آرينا
هانوفر
هوم ديولكس آرينا
بادربورن , فيرل
ستاد ماكس مورلوك
نورنبرج
شوكو آرينا
أرمينيا بيليفيلد
فولكسبارك
هامبورج
ملاعب الدوري الإسباني في فيفا 23
كما هو الحال في ألمانيا، يوجد 16 ملعبًا لفرق الدوري الإسباني الممتاز، في لعبة فيفا 23.
وسيظهر لأول مرة ملعب آل سادار في اللعبة.
الملعب
الفريق
كولسيوم ألفوسو بيريز
خيتافي
بلايدوس
سيلتا فيجو
بينتو فيمارين
ريال بيتيس
لاسيراميكا
فياريال
مونيليفو
جيرونا
فاييكاس
رايو فاييكانو
آل سادار
أوساسونا
خوسيه زوريلا
بلد الوليد
ميستايا
فالنسيا
سان ماميس
أتلتيك بيلباو
سانتياجو برنابيو
ريال مدريد
نويفو ميرانديا
قادش
رامون سانشيز بيزخوان
إشبيلية
RCDE ملعب
إسبانيول
ريال آرينا
ريال سوسييداد
واندا ميتروبوليتانو
أتلتيكو مدريد
ملاعب دوري الدرجة الثانية الإسباني فيفا 23
الاستاد
الفريق
ألكوراز
هويسكا
سيوتات دي فالنسيا
ليفانتي
جران كاناريا
لاس بالماس
مينديزوروزا
ألافيس
روزاليدا
ملقة
نويفو لوس كارمينيس
غرناطة
مونيبكال دي بوتراجي
ليجانس
إيبوروا
إيبار
ملاعب الدوري الفرنسي في فيفا 23
الملعب
الفريق
ملعب جروباما
ليون
فيلودروم
مارسيليا
حديقة الأمراء
باريس سان جيرمان
ملاعب الدوري الإيطالي في فيفا 23
الملعب
الفريق
أليانز ستاديوم
يوفنتوس
سان سيرو
ميلان، إنتر
ملاعب الدوري البرتغالي في فيفا 23
الملعب
الفريق
داراجو
بورتو
ستاد بنفيكا
بنفيكا
ملاعب الدوري الأمريكي في فيفا 23
الملعب
الفريق
بنك كاليفورنيا
لوس أنجلوس
بي سي بليس
فانكوفر وايت كابس
ديجنيتي هالث سبورتس بارك
لوس أنجلوس جالاكس
لومن فيلد
سياتل
ملعب مرسيدس بنز
أتالانتا يونايتد
بروفايدنس بارك
بورتلاند تيمبرز
ريد بول آرينا (نيو جيرسي)
نيو يورك ريد بول
الملاعب الدولية في فيفا 23
الملعب
الفريق
ملعب أتاتورك الأولمبي
تركيا
ويمبلي
إنجلترا
بقية الملاعب في فيفا 23
الملعب
الفريق
دونباس آرينا
شاختار دونستيك
يوهان كرويف آرينا
أياكس
مدينة الملك عبد الله الرياضية
الأهلي، الاتحاد، منتخب السعودية
ملعب الملك فهد
الهلال، الشباب
لا بومبونيرا
بوكا جونيورز
ستاد فيليبس
آيندهوفن
ملعب الرئيس بيرون
راسينج كلوب
ستاد ريكاردو بوتشيني
إنديبندينتي