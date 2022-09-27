فيفا 23: رونالدو ونيمار وكل اللاعبين أصحاب مهارة 5 نجوم

هل تحب استعراض مهاراتك في لعبة فيفا 23؟ موقع جول يقدم لك قائمة بأفضل اللاعبين الذين يمكنك استعراض مهاراتك من خلالهم...

استخدام المهارات أثناء لعب فيفا، يعطيك الكثير من الحلول ويزيد من متعة اللعب، خاصة إن كان اللاعب الذي بحوزته الكرة يمتلك مهارة 5 نجوم.

وبعد أن تتعلم الحيل والمهارات في لعبة فيفا 23، سيتعين عليك القيام بها بأحد اللاعبين الذين لديهم مهارة 5 نجوم، لتبهر منافسيك وأصدقائك أثناء اللعب.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنقدم لك قائمة باللاعبين الذين لديهم مهارة 5 نجوم في لعبة فيفا 23.

مهارة الـ 5 نجوم في لعبة فيفا 23

عادة ما تحتوي قائمة الـ 5 نجوم مهارة في لعبة فيفا 23، على أفضل اللاعبين في العالم، وليس من المفاجئ أن نشاهد في قائمة أفضل اللاعبين الذين يتمتعون بالمهارة لاعبين مثل نيمار، كيليان مبابي، وكريستيانو رونالدو.

وبالرغم من أننا ذكرنا أن القائمة تضم أبرز وأفضل اللاعبين في العالم، إلا أنها تشهد غياب بعض من النجوم أيضًا وعلى رأسهم ليونيل ميسي، بالرغم من تصنيف مهاراته في اللعب حصل على تقييم 94 على عكس رونالدو الذي حصل على تقييم 85.

وقائمة أصحاب الـ 5 نجوم مهارة لم تقتصر على النجوم فقط، فإننا نشاهد فيها اللاعب ديلان باهامبولا، لاعب فريق ليفينجستون الذي حصل على تقييم كلي 63، أو آيدن ماكجيدي، لاعب فريق هيبرنيان.

اللاعب الفريق التقييم كيليان مبابي باريس سان جيرمان 91 كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد 90 نيمار باريس سان جيرمان 89 فينيسيوس جونيور ريال مدريد 86 كريستوفر نكونكو لايبزيج 86 كينجسلي كومان بايرن ميونخ 86 تياجو ألكانتارا ليفربول 86 رياض محرز مانشستر سيتي 86 ممفيس ديباي برشلونة 85 بول بوجبا يوفنتوس 85 جادون سانشو مانشستر يونايتد 84 جواو فيليكس أتلتيكو مدريد 84 مارتن أوديجارد آرسنال 84 آنخيل دي ماريا يوفنتوس 84 عثمان ديمبيلي برشلونة 83 حكيم زياش تشيلسي 83 روبرتو فيرمينو ليفربول 83 خوان كوادرادو يوفنتوس 83 أنطوني مانشستر يونايتد 82 لوكاس باكيتا وست هام 82 ويليفريد زاها كريستال بالاس 82 فيليبي كوتينو أستون فيلا 82 زلاتان إبراهيموفيتش ميلان 82 ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد 81 آلان سانت ماكسيمان نيوكاسل يونايتد 81 خيسوس كورونا إشبيلية 81 ديفيد نيريس بنفيكا 79 جاسبر كارلسون ألكمار 78 إيجور كورنادو الاتحاد 77 فرانك ريبيري تورينو 77 جوتا سيلتك 76 ماثيوس بيريرا الهلال 76 مارسيلينو مورينو أتالانتا يونايتد 76 لوسيانو أكوستا سينسيناتي 76 شيردان شاكيري شيكاغو فاير 76 سيلاس شتوتجارت 75 أمين حارث مارسيليا 75 دانيل كوفي كيريه فرايبورج 75 لكساندرو مكسيم غازي عنتاب 75 سيسينها دايجو 75 ريان شرقي ليون 73 تاليس مانجو نيو يورك سيتي 71 هيرناني رايو أفي 71 مودو بارو جونبك هيونداي 70 خوان دييجو روجاس دلفين 68 أوسامة صحراوي فوليرينجا 67 آيدن ماكجيدي هيبرنيان 67 ديلان باهامبولا ليفينجستون 63

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وبالرغم من تقدمهما في العمر إلا أن الثنائي زلاتان إبراهيموفيتش، وفرانك ريبيري، قدرتهما على خداع المنافسين لم تقل بمهارة الـ 5 نجوم.

كما يتواجد العديد من اللاعبين البرازيلين في القائمة، ومن بينهم ثنائي الدوري السعودي، ماثيوس بيريرا لاعب الهلال، وإيجور كورنادو لاعب الاتحاد.