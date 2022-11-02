فيفا 23: أفضل 50 لاعب وسط شاب في نمط المهنة باللعبة

بعد صدور لعبة فيفا 23، بدأ عشاق اللعبة لعبها باستمرار في كافة الأطوار المختلفة للاستمتاع بالنسخة الجديدة، خاصة بعد التطويرات التي حدثت في تلك النسخة.
ومن أهم ما يميز فريقك في اللعبة أن تمتلك خط وسط قويًا، لتتمكن من تحقيق النجاح في اللعبة والوصول إلى أهدافك، وتحقيق البطولات والإنجازات.
ومع التحديثات التي شهدتها نسخة فيفا 23، فإن الشركة المنتجة جعلت مركز خط الوسط أكثر أهمية من السنوات الماضية، وسيتوجب عليك إيجاد لاعبين مناسبين لهذا المركز، خاصة إن كنت تلعب كارير مود "Career Mode".
فخط الوسط هو الدينامو الذي يحرك الفريق، فأنت بحاجة دائمًا إلى لاعبين على مستوى عال في فريق خاصة في مركز الوسط الذي يصنع الفارق في الكثير من المباريات، سواء على الجانب الدفاعي أو الهجومي.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرض معًا أفضل 50 لاعب وسط في كارير مود، بحسب تطورهم المحتمل في اللعبة.
من هم أفضل لاعبي الوسط الشباب في فيفا 23؟
المركز
|اللاعب
|العمر
|الفريق
|المركز
|التقييم الحالي
|التقييم المتوقع
1
بيدري
19
|برشلونة
CM
85
93
2
فلوريان فيرتز
19
|باير ليفركوزن
CAM
82
91
3
جود بيلينجهام
19
|بوروسيا دورتموند
CM
84
91
4
|موليريو
18
|لاس بالماس
LM
75
90
5
|جمال موسيالا
19
|بايرن ميونخ
CM
81
90
6
ريان جرافنبرخ
20
|أياكس
CM
79
89
7
|بوكايو ساكا
20
|آرسنال
RM
82
89
8
|إدواردو كامافينجا
19
|ريال مدريد
CM
79
89
9
|جافي
18
|برشلونة
CM
79
88
10
نيكولو روفيلا
20
|مونزا
CM
75
88
11
فابيو ميريتي
19
|يوفنتوس
CM
72
87
12
|بيون جيتنس
18
|بوروسيا دورتموند
LM
67
87
13
|جابرييل فيرون
19
|بورتو
RM
75
87
14
|أندرو سكوت
19
|بريستول سيتي
CAM
69
87
15
يريمي
19
|فياريال
RM
79
87
16
|هيرفي إليوت
19
|ليفربول
CAM
73
87
17
آدم هلوزيك
20
Bayer Leverkusen
CAM
77
87
18
|ماركينيوس
19
|أرسنال
RM
73
86
19
|بابلو توري
19
|برشلونة
CAM
69
86
20
إساهاكو فاتاو
18
|سبورتينج لشبونة
CAM
67
86
21
|أردا جولر
17
|فنربخشة
CAM
69
86
22
مارتن باتورينا
19
|دينامو زغرب
CM
70
86
23
نيكولا زاليفسكي
20
|روما
LM
74
86
24
كارني تشوكويميكا
18
|تشيلسي
CM
64
86
25
|فابيو كارفاليو
20
|ليفربول
CAM
73
86
26
|نيكو ويليامز
20
|أتلتيك بيلباو
RM
74
86
27
|تشافي سيمونز
19
|أيدهوفن
CAM
73
86
28
جيانلوكا بوسيو
20
|فينيسيا
CM
73
86
29
|جيوفاني ريينا
19
|بوروسيا دورتموند
CAM
77
86
30
|فيرنانديش
18
|سبورتينج لشبونة
CM
66
85
31
|لازارو
20
|ألميريا
LM
72
85
32
ماكسيمو بيروني
19
فيليز سارسفيلد
CM
70
85
33
|شارلي باتينو
18
|بلاكبول
CM
64
85
34
|نيكو جونزاليس
20
|فالنسيا
CM
75
85
35
|جوميز
19
|براجا
LM
67
85
36
|أندرسون
19
|نيوكاسل يونايتد
CM
67
85
37
|تايلور
20
|أياكس
CM
73
85
38
|آماد تراوري
20
|سندرلاند
RM
69
85
39
|آلان فيلاسكو
20
|دالاس
LM
75
85
40
ديزيري دوي
17
|رين
CAM
66
84
41
|هاريس
17
|فولهام
CAM
61
84
42
|محمد العروش
18
|ليون
CAM
66
84
43
سيدني رايبيجير
17
|جرويتر فورث
CM
62
84
44
|كريستيان أسلاني
20
|إنتر
CDM
72
84
45
|ماجنو
20
|نيويورك سيتي
LM
72
84
46
|إدوارد ميشوت
19
|سندرلاند
CM
66
84
47
كيارجارد
19
|سالزبورج
CAM
68
84
48
|حنبعل المجبري
19
|برمنجهام سيتي
CAM
64
84
49
|سيمون
20
|ريفير بليت
RM
74
84
50
|كارلوس ألكاراز
19
|راسينج كلوب
CAM
71
84