"فيفا 22" قد تكون الأخيرة.. EA تفكر في تغيير اسم السلسلة

لعبة الفيديو الرياضية الأكثر مبيعًا في العالم تستعد لمواكبة العصر، ويمكن أن تخضع لتغييرات كبرى خلال الفترة القادمة.

كشفت شركة الألعاب الإلكترونية "EA Sports" أنها ستكون منفتحة على إعادة تسمية أهم ألعابها "FIFA" التي حطمت الأرقام القياسية، كجزء من خططها لمستقبل "مشرق للغاية".

"فيفا" لعبة المحاكاة الرائدة في السوق، والتي تحتل مكانة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتبارها لعبة الفيديو الرياضية الأكثر مبيعًا في العالم، تتواجد في السوق منذ عام 1993.

وتم طرح لعبة "فيفا 22" مؤخرًا، واقتناها الملايين حول العالم، ولكن الإصدارات القادمة يمكن أن تشهد تغيرًا جذريًا، حيث يتطلع المطورون إلى مراعاة نصيحة قاعدة المعجبين المخلصين.

ماذا قيل؟

كام ويبر، المدير العام لمجموعة EA Sports، قال في بيان على الموقع الرسمي للشركة: "نحن هنا لخلق أفضل التجارب لمشجعي كرة القدم في كل مكان، للقيام بذلك بدأنا الاستماع إلى لاعبينا".

وأضاف: "نسمع باستمرار أن أهم شيء هو تنمية المجتمع العالمي، وخلق تجارب كرة قدم مبتكرة عبر منصات جديدة، والالتزام بكل مستوى من الرياضة، بما في ذلك القواعد الشعبية، وتسريع الارتقاء بلعبة السيدات، نتيجة لذلك لدينا رؤية واضحة لمستقبل كرة القدم".

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وتابع: "خلال سنوات من بناء امتيازنا العالمي، نعلم أيضًا أن الأصالة ضرورية للتجربة، لهذا السبب نركز قدرًا كبيرًا من الطاقة على القوة الجماعية لأكثر من 300 شريك مرخص فردي يمنحنا وصولًا إلى 17 ألف رياضي عبر أكثر من 700 فريق في 100 ملعب وأكثر من 30 بطولة حول العالم".

وأكمل: "نستثمر باستمرار في الشركات والتراخيص الأكثر أهمية للاعبين، ولهذا السبب فإن لعبتنا هي المكان الوحيد الذي يمكنك فيه اللعب بشكل أصلي في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وكوبا ليبرتادوريس، والدوري الإنجليزي، والدوري الألماني، والدوري الإسباني، من بين بطولات أخرى".

وأردف: "إن اتساع نطاق شراكاتنا ونظامنا البيئي للمحتوى المرخص سيمكننا من الاستمرار في تحقيق أصالة لا مثيل لها في ألعاب كرة القدم، الآن ولسنوات عديدة قادمة".

وقال أيضًا: "بينما نتطلع إلى الأمام، نستكشف أيضًا فكرة إعادة تسمية ألعاب كرة القدم العالمية، هذا يعني أننا نراجع اتفاقية حقوق التسمية الخاصة بنا مع فيفا، والتي تعتبر منفصلة عن جميع شراكاتنا وتراخيصنا الرسمية الأخرى في جميع أنحاء عالم كرة القدم".

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وأكمل: "مستقبل كرة القدم كبير جدًا ومشرق للغاية، أولويتنا هي ضمان حصولنا على كل فرصة لمواصلة تقديم أفضل تجارب كرة القدم التفاعلية في العالم، شكرًا لكم مرة أخرى على دعمكم وتعلقياتكم بشأن لعبة هذا العام، نحن نتطلع إلى صناعة مستقبل كرة القدم معكم".

تاريخ لعبة "فيفا"

انضمت EA Sports إلى سوق ألعاب الفيديو لكرة القدم في عام 1993، بإطلاق FIFA International Soccer.

كان ذلك لفترة وجيزة، ثم تم إطلاق FIFA Soccer في 1995 و1996، قبل أن يتحول اسم السلسلة إلى FIFA بداية من نسخة 1997.

وبمناسبة بطولة كأس العالم، فرنسا 1998، أنتجت EA Sports لعبة فيديو مصاحبة لأول مرة، مع استمرار هذا المشروع حتى مونديال 2014.

تم إنتاج ثلاثة إصدارات من لعبة FIFA Street بين عامي 2005 و2008، بينما تم تصنيف الإصدار الرئيسي على أنه FIFA Football من 2003 حتى 2005.

ثم عادت مرة أخرى إلى مجرد FIFA منذ عام 2006، بينما ساعدت FIFA Mobile في توسيع العلامة التجارية، لتتجاوز وحدات التحكم الثابتة والمحمولة في عام 2016.

وتم إصدار FIFA 22 في جميع أنحاء العالم في الأول من أكتوبر الجاري، مع اختيار كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ليكون نجم الغلاف للعام الثاني على التوالي.

وأضاف ويبر عن نجاح هذه النسخة: "منذ الإطلاق، لدينا بالفعل 9.1 مليون لاعب، وتم إنشاء 7.6 مليون فريق في Ultimate Team وتم لعب 460 مليون مباراة".

وتابع: "سنواصل تقديم تجارب مذهلة طوال الموسم، لكن أولًا شكرًا جزيلًا لكم، ولمجتمعنا الرائع من مشجعي كرة القدم".

واختتم ويبر تصريحاته قائلًا: "بينما نحن فقط في بداية رحلتنا معكم في هذا نسخة هذا العام، فإننا نركز أيضًا على المكان الذي سنصل إليه من هذه النقطة".