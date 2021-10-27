فيفا 22: أفضل 40 مدافعًا شابًا في اللعبة
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Getty/Goal composite
بعد صدور لعبة فيفا 22، بدأ عشاق اللعبة لعبها باستمرار في كافة الأطوار المختلفة للاستمتاع بالنسخة الجديدة، خاصة بعد التطويرات التي حدثت في تلك النسخة.
يجب عليك حماية مرماك بعناية في فيفا 22، كي تتمكن من تحقيق النجاح في اللعبة والوصول إلى أهدافك، وتحقيق البطولات والإنجازات، وهذا لن يتحقق إلا بوجود خط دفاع قوي.
وسيتوجب عليك إيجاد لاعبين مناسبين لمراكز الدفاع المختلفة، خاصة إن كنت تلعب كارير مود "Career Mode".
اختيارات المحررين
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرض معًا أفضل 40 مدافعًا شابًا في كارير مود، بحسب تطورهم المحتمل في اللعبة.
من هم أفضل المدافعين الشباب في فيفا 22؟
|#
|الاسم
|العمر
|النادي
|المراكز
|التصنيف الحالي
|التصنيف المتوقع
|1
|ألفونسو ديفيس
|20
|بايرن ميونخ
|LB, LM
|82
|89
|2
|نينو مينديش
|19
|باريس سان جيرمان
|LWB, LB, LM
|78
|88
|3
|جوسكو جفارديول
|19
|لايبزيج
|CB, LB
|75
|87
|4
|ويسلي فوفانا
|20
|ليستر سيتي
|CB
|78
|86
|5
|إريك جارسيا
|20
|برشلونة
|CB
|77
|86
|6
|جونسالو إيناسيو
|19
|سبورتينج لشبونة
|CB
|76
|86
|7
|جوراين تيمبير
|20
|أياكس
|CB, RB
|75
|86
|8
|ليونيداس ستيرجيو
|19
|سانت جالين
|CB
|67
|86
|9
|سيرجينيو ديست
|20
|برشلونة
|RB, RM
|76
|85
|10
|جايدن بوجل
|20
|شيفيلد يونايتد
|RWB, RB
|74
|85
|11
|ديفين رينش
|18
|أياكس
|RB
|73
|85
|12
|ماريو فوشكوفيتش
|19
|هايدوك سبليت
|CB
|72
|85
|13
|تانجي نيانزو
|19
|بايرن ميونخ
|CB, CDM
|71
|85
|14
|أرميل بيلا كوتشاب
|19
|بوخوم
|CB
|71
|85
|15
|لوكا نيتز
|18
|بوروسيا مونشنجلادباخ
|LB, LM
|68
|85
|16
|لوتشارل جيرترويدا
|20
|فينورد
|RB, CB
|76
|84
|17
|بينوا بادياشيلي
|20
|موناكو
|CB
|76
|84
|18
|ويليام ساليبا
|20
|آرسنال
|CB
|75
|84
|19
|جيريمي فريمبونج
|20
|باير ليفركوزن
|RB, RWB
|74
|84
|20
|تاريك لامبتي
|20
|برايتون
|RWB, RB
|74
|84
|21
|مارك جويهي
|20
|كريستال بالاس
|CB
|73
|84
|22
|أوديلون كوسونو
|20
|باير ليفركوزن
|CB, RB
|73
|84
|23
|ريان آيت نوري
|20
|وولفرهامبتون
|LWB, LB
|73
|84
|24
|ميكي فان دي فين
|20
|فولفسبورج
|CB, LB
|68
|84
|25
|موراتو
|20
|بنفيكا
|CB
|68
|84
|26
|جاراد برانثويت
|19
|إيفرتون
|CB
|68
|84
|27
|أدريان تروفيه
|19
|رين
|LB, LW
|75
|83
|28
|مانو سانشيز
|20
|أتلتيكو مدريد
|LB
|73
|83
|29
|ليبيراتو كاكاس
|20
|سينت ترودين
|LWB, LB, LM
|72
|83
|30
|إدوارو كواريشما
|19
|سبورتينج لشبونة
|CB
|71
|83
|31
|هوجو سيكيه
|18
|ستاندرد لييج
|RB, RWB
|69
|83
|32
|مارتون دارداي
|19
|هيرتا برلين
|CB, CDM
|69
|83
|33
|زيجا لاسي
|18
|أيك أثينا
|CB
|68
|83
|34
|بيسر أوميراجيتش
|19
|زيورخ
|CB, RB
|67
|83
|35
|أمار داديك
|18
|سالزبورج
|RB, LB
|66
|83
|36
|ليفي كولويل
|18
|هدرسيفلد
|CB
|66
|83
|37
|رافيل تاجير
|18
|إسطنبول باشاكشهير
|CB
|65
|83
|38
|أليخاندرو جوميش
|19
|كلوب أتلاس
|LB, CB
|63
|83
|39
|فالنتين باركو
|16
|بوكا جونيورز
|LB
|63
|83
|40
|راف فان دين بيرج
|16
|زفوله
|CB
|59
|83
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