FIFA 21

أفضل لاعبي الوسط الشباب في فيفا 21: موهبة برشلونة ونجم ميلان وآخرون في كارير مود

عمر خليل
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FIFA 21 Jadon Sancho
Getty/EA Sports
يُلقي ضوء نظرة على أفضل اللاعبين الشباب في مركز وسط الملعب بلعبة فيفا 21 بنمط career mode، مع قيمتهم المتوقعة وتقييمهم الحالي والمحتمل مستقبلًا..

يُمثل خط وسط الملعب أهمية كبيرة في عالم كرة القدم وتحديد مصير المباريات، فلاعبو وسط الملعب الهجومين بمقدورهم على فتح دفاعات خصومهم، بينما يُمكن للمدافعين أن يقتلوا هجمات الخصم قبل أن تبدأ.

آليات المراوغة الجديدة في لعبة فيفا 21 تجعل معركة خط الوسط أكثر أهمية في هذا الموسم، وتعكس قيمة لاعبي الوسط من ذوي الكفاءات العالية في نمط كارير مود.

سيكون أفضل موهبة خط وسط في العالم باهظ الثمن بكل المقاييس في اللعبة، الأمر الذي يتضح في العالم الحقيقي من إنفاق تشيلسي 70 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع كاي هافيرتس  في صيف 2020.

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يظل جادون سانشو هو أفضل لاعب خط وسط شاب في اللعبة بقدرته على اللعب في كلا الجناحين وكذلك في الوسط، سيكلفك على الأقل 62 مليون جنيه استرليني، مما يعني أن الكثير من الفرق لن تكون قادرة على شرائه في اللعبة.

يعتبر اللاعبون مثل جودي بيلينجهام أو فلورياس فريتس من باير ليفركوزن خيارات أقل تكلفة ولها جودة عالية أيضًا، لكنهم سيحتاجون إلى الكثير من الدقائق ونوع معين من التدريب المناسب للوصول إلى المستوى المطلوب.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا أفضل لاعبي خط الوسط الشباب في نمط كارير مود بفيفا 21، مرتبين حسب تقييمهم المحتمل في اللعبة.

فيفا 21: أفضل لاعبي خط الوسط الشباب في اللعبة

# الاسم العمر الفريق المركز التقييم الحالي التقييم المحتمل القيمة
1 جادون سانشو 20 بوروسيا دورتموند RM, LM, CAM 87 93 £62.6m
2 ساندرو تونالي 20 ميلان CDM, CM 77 91 £16.7m
3 فيران توريس 20 مانشستر سيتي RM, LM, CF 81 89 £23.9m
4 ماسون جرينوود 18 مانشستر يونايتد RM, ST 77 89 £13.1m
5 تاكيفوسا كوبو 19 ريال مدريد RM, CM, CAM 75 89 £13.1m
6 تياجو ألمادا 19 فيليز سارسفيلد CAM, CM, LW 73 89 £7.7m
7 موسى ديابي 20 باير ليفركوزن LM 81 88 £22.5m
8 فيل فودين 20 مانشستر سيتي CAM, CM 79 88 £17.6
9 محمد إحاتاراين 18 أيندهوفن CAM, RM, CM 77 88 £12.6m
10 إدواردو كامافينجا 17 رين CM 76 88 £10.8m
11 ريكي بوتش 20 برشلونة CM, CAM 75 88 £11.3m
12 بوكايو ساكا 18 آرسنال LM, LWB, RW 75 88 £10.8m
13 أجوستين أورزي 20 أتلتيكو بانفيلد LM, CM, RM 73 88 £8.1m
14 بيدري 17 برشلونة LM, CAM 72 88 £5.4m
15 جودي بيلينجهام 17 بوروسيا دورتموند CM, LM, RM 69 88 £1.9m
16 فلوريان فريتس 17 باير ليفركوزن CAM, RM 68 88 £1.6m
17 ريان شرقي 16 ليون CAM, RM, LM 67 88 £1.5m
18 أبو بكر كامارا 20 مارسيليا CDM, CB 79 87 £15.3m
19 دومينيك سوبوسلاي 19 لايبزيج CAM, LM 75 87 £10.4m
20 ماكسينس كاكيري 20 ليون CM, CDM 75 87 £10.8m
21 آدم هلوجيك 17 سبراتا براج RM, ST, LM 74 87 £8.6m
22 فاكوندو بيليستري 18 بينارول RM, RW 71 87 £4.4m
23 ريان جرافنبيرش 18 أاكس CM, CDM 71 87 £4.3m
24 جيوفاني رينا 17 بوروسيا دورتموند LM, CAM 68 87 £1.7m
25 دوايت ماكنيل 20 بيرنلي LM 78 86 £14m
26 نيكولو زانيولو 20 روما CAM, RM 76 86 £11.3m
27 فلورنتينو 20 بنفيكا CDM, CM 76 86 £10.4m
28 ريان سيسينيون 20 توتنهام LM, LW, LB 75 86 £10.4m
29 تيتي 20 شاختار RM, CAM 75 86 £10.4m
30 جوستافو أسونكاو 20 فامالياسو CDM 74 86 £8.6m
31 مانور سولومون 20 شاختار RM, LM, CAM 73 86 £6.8m
32 جيورجي تسيتايشفيلي 19 دينامو كييف RM, LM 72 86 £5.9m
33 بيلي جيلمور 19 تشيلسي CM, CAM 71 86 £4.5m
34 نوني مادويك 18 أيندهوفن RM, ST 70 86 £3.3m
35 ديبر كايسيدو 20 ديبورتيفو كالي RM 68 86 £1.8m
36 أستير فرانكس 17 ميخيلين CM, CDM 66 86 £1.2m
37 كوكو 19 فينورد CAM, CM 75 85 £9.5m
38 محمد قدوس 19 أياكس CAM, CM 75 85 £9.5m
39 باولينيو 19 باير ليفركوزن CAM, RM 74 85 £8.6m
40 روماريو بارو 20 بورتو RM, CAM 73 85 £6.3m
41 ماركوس أنطونيو 20 شاختار CM 72 85 £5.4m
42 ياري فيرشايرن 18 أندرلخت CAM, RW, LW 72 85 £5m
43 ماتيو لونجستاف 20 نيوكاسل CM, CDM 72 85 £5.4m
44 جوزيف ويلوك 20 آرسنال CAM, CM 71 85 £4.5m
45 تراوري 20 ساسوولو CAM, CM 71 85 £4.5m
46 ماتوندو 19 شالكه LM, ST, RM 70 85 £3.4m
47 سميث رو 19 آرسنال CAM, RM, RW 69 85 £2.1m
48 محمد درامي 18 كوبنهاجن RM, ST, LM 67 85 £1.4m
49 إكس سيمونس 17 باريس سان جيرمان CM 65 85 £990k
50 يوسف دمير 17 رابيد فيينا CAM, RW 64 85 £880k

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