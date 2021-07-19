فيفا 21: مجموعة ملابس "جول ستوديو" الآن متاحة في طور "فولتا"

مجموعة ملابس مخصوصة من "جول" متاحة الآن داخل طور "فولتا" في لعبة "فيفا 21".

جماهير جول تستطيع الآن أن تنزل إلى الشارع في طور "فولتا" في لعبة "فيفا 21" وهم يرتدون الملابس الكلاسيكية الحصرية الخاصة بـ "جول ستوديو"، بشعار "جول" الشهير.

الملابس متاحة الآن وحتى الـ 13 من شهر أغسطس، وعلى رأس تلك المجموعة القميص البرتقالي بغطاء الرأس وشعار "جول" وقميص بكرة على شكل قلب بالإضافة إلى الأحذية المميزة من التشكيلات السابق إصدارها من "جول ستوديو".

وبشكل حصري تمت إضافة قمصان خاصة بعملية الاقتران بين "جول ستوديو"، وطور "فولتا"، وهي تلك التي ظهرت في تشكيلة خريف وشتاء 2020 بالفعل.

تلك العناصر الجديدة داخل اللعبة يمكن أن تصبح متاحة من خلال إكمال بعض التحديات الخاصة، أو من خلال الشراء بعملات "فولتا".

وبالظهور في طور "فولتا"، انضمت علامة "جول ستوديو" إلى أمثال "إف سي هارلم"، "بي إس جي وجوردن" و"بالار"، و"نو وير إف سي"، ومجموعة العلامات التجارية التي ظهرت في اللعبة.

"جول ستوديو" يتواجد في كوريا الجنوبية، ويمكنكم أن تجدوا متاجر العلامة التجارية منتشرة في جميع أنحاء البلاد، لكن المتجر الرئيسي يتواجد في منطقة جانجنام.

مجموعة الملابس التي تم إطلاقها عن طريق "جول ستوديو" تم ارتدائها عن طريق العديد من نجوم الغناء الكوري، أمثال بيون بايك هيون قائد مجموعة "سوبر إم"، وكانج مين كيونج عضوة فريق دافيتشي والممثلة والمغنية سون دام بي.

وبالإضافة لمجموعة النجوم المذكورة، فقد تعاون "جول ستوديو" مع علامات تجارية رياضية أخرى، مثل فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، و"سلو ستيدي"، بالإضافة إلى التحول إلى المورد الأساسي لأدوات فريق دايجو في الدوري الكوري الجنوبي.

للمزيد من المعلومات حول "جول ستوديو"، وللاطلاع على المجموعة الكاملة من الملابس قم بزيارة الموقع الخاص بالبيع بالتجزئة من هنا.