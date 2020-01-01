هل يستمر وضع فولتا في فيفا 21؟

حظيت الأوضاع القصصية بشعبية كبيرة في الإصدارات الأخيرة من لعبة فيفا، ويعد الإصدار الجديد فيفا 21 بسرد جديد تمامًا، فهل تستمر فولتا في FIFA 21؟

ستتواجد فيفا 21 على منصات الألعاب في أكتوبر القادم، ويتميز بأفضل الرسومات والواقعية في تاريخ الامتيازات في ألعاب كرة القدم.

عادةً ما تُظهر الشركة المنتجة إلكترونيك آرتس القوة الرسومية للعبة من خلال أوضاع القصص، حيث قدمت وضع الرحلة "The Journey" وفولتا للاعبين فرصة للتقدم من خلال السرد من خلال البدء من الأسفل والعمل في طريقهم إلى القمة في الماضي.

هل يتواجد دوري أبطال أوروبا في فيفا 21؟

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ولكن هل سيكون كلا الوضعين في FIFA 21؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته.

هل يتواجد وضع الرحلة في فيفا 21؟

كان مشوار الاحتراف هو وضع اللعبة الرئيسي القائم على القصة والذي تم إطلاقه في فيفا 17، حيث لعب المستخدمون دور لاعب كرة قدم خيالي هو أليكس هانتر، والذي لعب في درجات الهواة قبل توقيعه مع فريق الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان الإصدار الثاني من مشوار الاحتراف في فيفا 18، بعنوان عودة هانتر وشهد انتقال البطل إلى الولايات المتحدة للعب في الدوري الأمريكي، قبل العودة إلى أوروبا للانضمام إلى أتلتيكو مدريد أو باريس سان جيرمان أو بايرن ميونخ.

الجزء الأخير من الثلاثية كان يسمى "الأبطال" وتوافق مع EA Sports التي حصلت على ترخيص دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، لتنتهي القصة بلعب هانتر في نهائي دوري الأبطال ضد صديق الطفولة داني ويليامز.

اعتبارًا من الآن، لا توجد خطط لإعادة مشوار الاحتراف في الإصدارات المستقبلية من فيفا، ولكن كان لكل من هانتر وويليامز بعض الشخصيات البارزة في الفولتا في فيفا 20.

هل يستمر وضع فولتا في فيفا 21؟

تم استبدال مشوار الاحتراف بفولتا في فيفا 20، والتي جمعت جوانب قصة الألعاب السابقة مع دمج ألعاب داخلية وألعاب صغيرة من سلسلة فيفا ستريت.

في قصة Volta الأصلية، لعب المستخدمون دور لاعب كرة قدم في الشوارع يُدعى ريفي، كان لديه تطلعات لأن يصبح بطلاً للعالم، بالإضافة إلى وضع قصة، يمكن لعب المباريات الرباعية والخماسية بشكل فردي باستخدام لاعبين مخصصين أو لاعبي كرة قدم حقيقيين.

أكدت الشركة المنتجة أن الفولتا ستعود في فيفا 21 ومن المتوقع أن يكون لها قصة جديدة، تستمر من حيث توقف الأحداث في نهاية فيفا 20.

ما هي تغييرات فولتا في فيفا 21؟

حتى الآن، فإن التغييرات والتحديثات التي تم إجراؤها على فولتا سراً خاضعًا لحراسة مشددة من قبل EA Sports، ولكن من المقرر الإعلان عن قصة جديدة كتكملة للقصة في فيفا 20.

من المتوقع الكشف عن المزيد من الأماكن والملاعب، بالإضافة إلى تحسينات اللعب والأهداف الجديدة.

يأمل العديد من محبي فيفا في أن تضيف فيفا 21 نمطًا عبر الإنترنت إلى Volta وحتى خيار اللعب باستخدام الأندية المحترفة.

سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة حول FIFA 21 Volta Football في أغسطس 2020.

ما هي أوضاع اللعب في فيفا 21؟

لم يكشف المقطع الدعائي للإصدار وإعلان اللعبة الأول عن أي أوضاع لعب جديدة للعبة فيفا 21، لكنهما أظهرا مجموعة من ترقيات تجربة الألعاب والرسومات المتحركة، خاصة على الجيل التالي من وحدات التحكم ، Xbox Series X و PlayStation 5.

يتضمن ذلك ردود فعل لمسية من خلال وحدة التحكم، وإضاءة أكثر واقعية وحركة اللاعب، وأصوات الاستاد الغامرة وتفاصيل الطقس.

سيتم الكشف عن تفاصيل تحديثات أوضاع اللعبة الحالية مثل FIFA Ultimate Team (FUT) وCareer Mode في أغسطس 2020.

وسيتم إصدار فيفا 21 في جميع أنحاء العالم في 9 أكتوبر 2020.