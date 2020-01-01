هل يتواجد حكم الفيديو VAR في فيفا 21؟

تفتخر لعبة فيديو كرة القدم الأكثر مبيعًا فيفا بأنها واقعية أكثر من غيرها، ولكن هل سيتواجد تقنية حكم الفيديو المثيرة للجدل في النسخة الجديدة فيفا 21؟

ستصدر لعبة فيفا 21 في أكتوبر المقبل، ويقوم عشاقها بالعد التنازلي للأيام حتى يتمكنوا من الحصول على اللعبة الجديدة لاختبار جميع الميزات الجديدة.

في كل عام، يناقش اللاعبون إيجابيات وسلبيات اللعبة، مشيرين إلى نوع الإضافات أو التحسينات التي يرغبون في رؤيتها مدرجة في العنوان التالي.

تقنية حكم الفيديو المساعد هي إحدى ميزات اللعب التي تمت مناقشتها منذ أن تم تجربتها كتعزيز للحكم منذ عدة سنوات.

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هل تتواجد تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في فيفا 21؟

لن تكون تقنية VAR في فيفا 21 على الرغم من حقيقة أنها أصبحت الآن جزءًا لا يتجزأ من كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

يعود جزء من سبب قرار عدم تضمين تقنية حكم الفيديو في اللعبة الجديدة إلى مسألة الأولويات، حيث يفضل مطورو اللعبة جوانب أخرى من طريقة اللعب.

قال سام ريفيرا، المنتج الرئيسي لألعاب EA لـ gamesradar: "فيما يتعلق بتقنية VAR، إنه سؤال جيد جدًا، لكن الإجابة هي لا".

"في اي لعبة فيديو، ما ستضيفه إلى التجربة ليس مهمًا جدًا في الوقت الحالي - يعرف النظام ما إذا كان التحدي خطأ أم لا، لذلك قررنا التركيز على الأشياء التي نعتبرها ذات أولوية أعلى.

"هذا لا يعني أنها لن تصل في المستقبل، ولكن لا توجد خطط لإدراجها في FIFA 21."

كما أشار ريفيرا ، فإن إضافة تقنية حكم الفيديو ستكون لمسة جمالية بحتة لأن الذكاء الاصطناعي للعبة ليس مسؤولاً عن نفس النوع من الخطأ البشري الذي يتعرض له حكم واقعي.

يعني حذفها من فيفا 21 أن تقنية VAR لم تكن سمة من سمات ثالث نسخة من اللعبة منذ أن تم إدراج تقنية حكم الفيديو المساعد في قوانين كرة لقدم في 2018.

ومن المثير للاهتمام، أن FIFA 21 لن تحتوي على ملاعب فارغة من أجل عكس الواقع الجديد للرياضة في وسط جائحة فيروس كورونا أيضًا.

وفقًا للمطورين، الهدف هو إنشاء لعبة تُظهر كرة القدم "في أفضل حالاتها وأنقى صورها".

هل تتواجد تقنية VAR في النسخ القادمة بعد فيفا 21؟

كلما طالت مدة استخدام تقنية VAR في كرة القدم، زاد احتمال إدراجها في ألعاب فيفا في المستقبل.

في الواقع، أحد الاعتبارات الرئيسية لمطوري الألعاب المكلفين بإنشاء إصدار جديد من فيفا هو التجربة الغامرة، مما يجعل اللعبة حقيقية بقدر الإمكان.

إن الاستمرار في عدم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في FIFA يتعارض بشكل طبيعي مع هذا المبدأ، لذا فهي مسألة وقت فقط قبل أن يتم تقديمها، بأي شكل تقرره اللعبة.

ومع ذلك، من غير الواضح كيف سيتم دمج تقنية VAR في اللعبة، نظرًا لحقيقة أن الكمبيوتر لا يرتكب أخطاء فيما يتعلق بحالات مثل الأخطاء أو حالات التسلل.

تتمثل إحدى الطرق البسيطة لإدخال تقنية حكم الفيديو في اللعبة في تضمين مشهد مقطوع، والذي لن يتعارض بالضرورة مع طريقة اللعب.

هناك طريقة أخرى للتكامل تتمثل في نسجها في الوضع الوظيفي كميزة إضافية، ربما تكون لحظة تغيير الموسم مثيرة للجدل في العناوين الرئيسية.

بالطبع، لا يزال وجود تقنية VAR في كرة القدم يثير انتقادات من الكثيرين في اللعبة، وبينما ستظل جزءًا من اللعبة في الوقت الحالي، هناك دائمًا فرصة لإيقافها في المستقبل.

كانت شخصيات مثل جاري لينيكر صريحة في تحليلهم لحكم الفيديو المساعد جنبًا إلى جنب مع تغييرات أخرى في القواعد، بما في ذلك قوانين لمسة اليد والتسلل.

VAR at its absurd worst rules out a @SheffieldUnited equaliser for offside which is impossible to see one way or the other. WTF are they doing to our game? — Gary Lineker (@GaryLineker) November 9, 2019

قدم الدولي الإنجليزي السابق وجهات نظره إلى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكنهم قابلوها بالذهول حتى الآن.

قال لينيكر في مقابلة مع صحيفة الجارديان في يناير: "أخبرتهم بما أعتقد أنه يجب أن تكون عليه تقنية حكم الفيديو المساعد".

"يحتاج الحكم على أرض الملعب إلى رفيق يجلس مع كل هؤلاء المراقبين. إنه يشاهد المباراة ويتركها تستمر، ثم يتركها، ثم يقول:" يا رفيق ، لقد وصلت بالتأكيد إلى هناك. عليك أن تغير هذه الطريقة.

"ارى أنه يمكن استخدامها لكرات مثل هدفي مارادونا وتييري هنري باليد. هذا كل ما تحتاج تقنية VAR من أجله."

لذلك، في الوقت الحالي ليس من الواضح ما إذا كانت تقنية حكم الفيديو المساعد ستصبح سمة من سمات لعبة فيفا في المستقبل، لكن EA Sports ستراقب تطورات اللعبة للتأكد من أنها تفي بشعارها "إنها في اللعبة".