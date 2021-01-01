من هم أفضل مدافعي الدوري السعودي في فيفا 21؟

تعرف على أفضل المدافعين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وذلك بحسب تقييماتهم في فيفا 21..

أصبح الدوري السعودي في السنوات الأخيرة هو الأقوى في الشرق الأوسط بحسب ما يرى الكثير من المحللين والمتابعين، ولا تتوقف رابطة الدوري عن محاولات تطويره وتسويقة في جميع أنحاء العالم.

ضمت الأندية السعودية في السنوات الأخيرة العديد من اللاعبين الأجانب الممتلكين لمشوار طويل في الدوريات الأوروبية، لعل أبرزهم سيباستيان جيوفينكو نجم يوفنتوس السابق، وإيفير بانيجا نجم الإنتر وإشبيلية السابق.

لكن الانتدابات القوية لم تتوقف فقط على لاعبي الهجوم والوسط، فقد ضم النصر نجم بنفيكا مايكون، كما جلب الاتحاد النجم المصري أحمد حجازي، صاحب المشوار الطويل في الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي.

ما يؤكد تفوق الدوري السعودي على نظرائه، هو أنه الدوري العربي الوحيد المتواجد في لعبة فيفا 21، وذلك في غياب دورياتٍ عريقة على غرار الدوري المصري وبقية الدوريات في شمال إفريقيا.

يتصدر قائمة أفضل مدافعي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في فيفا 21 لاعب لاتسيو السابق والعين الحالي باستوس، ويأتي خلفه النجم البرازيلي للنصر مايكون.

من هم أفضل لاعبي الدوري السعودي في فيفا 21؟

المدافع السعودي الأكثر تقييمًا في لعبة فيفا هذا العام هو ظهير الهلال ياسر الشهراني، ويتواجد في قائمة الأفضل زميليه محمد البريك وكيم جين سو.

فمن هم أفضل مدافعي الدوري السعودي في فيفا 21؟ الإجابة تجدها في الجدول التالي.

أفضل مدافعي الدوري السعودي في فيفا 21