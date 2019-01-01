فيفا 20 | هل ننتظر فصل جديد من ركلة أليكس هانتر في اللعبة الجديدة؟

امتدت الشخصية الخيالية أليكس هانتر على مدار أخر ثلاث مشاركات من لعبة فيفا، ولكن يبدو أن مسيرته قد شارفت على الانتهاء في نسخة 20، مع ظهور قصة جديدة

أكدت شركة EA Sports على موعد نزول لعبة فيفا 20 والمقرر له يوم 27 سبتمبر من عام 2019، ولكنها لن تشهد عودة وضع الرحلة ومع ذلك ستكون هناك قصة في إصدار هذا العام.

كان وضع الرحلة يركز على مسيرة خيالية للاعب يُدعى أليكس هانتر بدايةً من كونه لاعب كرة قدم للشوارع حتى أصبح نجماً عالمياً، بعد أن بدأ في نسخة 17 وانتهى مشواره في فيفا 19 بتذوق طعم الفوز بدوري أبطال أوروبا وتتويج اخته كيم بكأس العالم للسيدات.

كانت التجربة بمثابة محاولة جريئة من شركة EA لدمج السرد في لعبة فيفا، ولكن العديد من المشجعين شعروا بالإحباط بسبب عدم امتلاكهم لأي تأثير يُذكر على مختلف القصص.

مع اعتزال أليكس هانتر بشكل مبكر، ستصدر كرة القدم للشوارع المشهد في نسخة فيفا 20 في شكل فولتا، مع مجموعة ملموسة من أجل تكوين قصتهم الخاصة بهم

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قصة فيفا 20: فولتا تحل بديلاً لوضع الرحلة

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بعد سبع سنوات من إطلاق أخر نسخة لفيفا كرة قدم الشوارع، عادت شركة EA لإحياء نفس الفكرة مرة أخرى في فيفا 20 عبر فولتا.

من كرة قد الشوارع إلى كرة الصالات، سيتيح الوضع الجديد بعض التنوع الجاد عندما يتعلق الأمر باللعب وسيشمل قصة جديدة تعتمد على السر، على الرغم أنها لن تكون كبيرة مثل وضع الرحلة ولكنها اختيارية تماماً.

شعرت EA أن دمج قصة ما في فولتا سيكون أمراً هاماً من أجل قول وداعاً لوضع الرحلة، وصرح أرون مكاردي المنتج التنفيذي لفيفا 20 لموقع جول وقال: هناك قصة تجربة كاملة في فولتا.

وأضاف: عندما بدأنا تجربة وضع الرحلة منذ أربع سنوات والتي استمرت على مدار ثلاث نسخ، من خلال هذه العملية أدركنا أن الناس حقاً يحبون القصص في الألعاب الرياضية، لذلك هناك قصة في فولتا.

استناداً إلى المميزات المتوفرة في وضع الرحلة، تقول شركة EA Sports أن فولتا ستتيح مستوى غير مسبوق في تخصيص شخصيات اللعبة، اللعب كأفاتار من صنع المستخدم يمكن أن يكون ذكراً أو أنثى، يمكن للاعبين تصميم لاعبي الشوارع في فولتا.

تحدث "مات بريوم" المدير الإبداعي لفيفا 20 وقال: أنها أكثر من مجرد لوحة قماشية فارغة فيما يتعلق بالتغبير عن الذات، إنه وضعنا الأكثر سهولة وقابلية للتخصيص والشمولية على الإطلاق.

وأضاف: في الأساس، كرة قدم الشوارع تدور حول اللعب بشكل جيد ولكن هناك ثقافة فرعية تحيط بها، يمكنك ارتداء الملابس التي تريدها، من الأحذية، القمصان، الجوارب إلى القبعات.

جنباً إلى جنب مع فولتا، سوف تتبنى لعبة فيفا 20 نهجاً جديداً في توقيت انتهاء المباراة، طريقة التمرير وقطع الكرة.