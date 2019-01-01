فيفا 20: أجمل 20 قميص في FIFA Ultimate Team

مع إطلاق أكبر ألعاب الفيديو الخاصة بالمباريات، أي قميص ستختاره لفريقك النهائي

عند إعداد فريقك في FIFA 20 Ultimate team، من المهم جعل لاعبيك يبدون بكامل أناقتهم.

النسخة الجديدة من فيفا تُقدم الكثير من القمصان الجميلة واللطيفة لتختار منها.

جول يستعرض أفضل القمصان في فيفا 20.

20. باريس سان جيرمان (الأساسي)

19. ليتون أورينت (الأساسي)

18. موناكو (الخارجي)

17. ليستر سيتي (الخارجي)

16. فورست جرين روفرز (الأساسي)

15. نادي أتلاس (الأساسي)

14. باريس سان جيرمان (الخارجي)

13. رينجرز (الأساسي)

12. بورتو (الثالث)

11. ريال مدريد (الخارجي)

10. بايرن ميونيخ (الثالث)

9. مارسيليا (الخارجي)

8. فالنسيا (الخارجي)

7. ليفربول (الثالث)

6. كايزر شيفز (الأساسي)

5. برشلونة (الثالث)

4. ستيفيناج (الأساسي)

3. آرسنال (الأساسي)

2. روما (الأساسي)

1. لايبزيج (الثالث)