فيفا 20 | 5 إضافات منتظرة في الكارير مود 'Career Mode'
أحمد جمال
بعد لعب النسخة التجريبية تم كشف التحديثات التي تمت إضافتها في فيفا 20، ومن خلال نظرة متعمقه على وضع "الفولتا" الجديد والذي يُذكرنا بفيفا الشوارع القديمة، أصبح محبو اللعبة متحفزين أكثر للحصول على معلومات حول أوضاع اللعبة العائدة للعبة، وخاصة وضع مدير كرة القدم Career Mode.
لم يتغير وضع الكارير مود كثيراً في النسخ السابقة، في الواقع فقد كانت الميزة الجديدة والوحيدة في فيفا 19 هي قوائم متشابهة لمباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي التي لم تنجح بشكل جيد مع اللاعبين المخضرمين والمعتادين على الشكل القديم للوضع الوظيفي.
ويقدم لكم جول النسخة العربية خمسة تحديثات يأمل محبو اللعبة في كل مكان أن تحدث في Career Mode الخاص بفيفا 20.
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تحسين جدولة المبارايات في Career Mode
لقد كانت هذه مشكلة لفترة من الوقت، فقدرة اللاعبين على التحمل جزء لا يتجزأ من وضع التطوير الوظيفي الذي يصبح إدارته أكثر صعوبة عندما تضطر إلى لعب مباراتين في أيام متتالية، وهذا لن يحدث أبداً بالطبع، ولكن تتقارب بشدة المباريات خاصة وأن قائمة المواجهات في الدوري الإنجليزي صعبة للغاية لكثرة المباريات، لكن الموسم طويل بما يكفي لاستيعاب ذلك وبالتأكيد سيتم تحسينه أكثر.
ونأمل أن يستغرق ذلك إصلاحاً بسيطًا لهذه الأخطاء حتى يكون لدى اللاعبين بعض الوقت على الأقل للراحة قبل المباراة القادمة، على الرغم من أنه لا يزال هناك حاجة إلى استعمال الأسلوب التبادلي في تشكيلة فريقك.
السيطرة على تطوير النادي في الكارير مود
كان هذا شئ يمكنك القيام به في فيفا 07 ويمكنك الاعتماد عليه بشكل كبير في FIFA 20، حيث أن اتخاذ قرارات مثل تحديد أسعار التذاكر أو التقدم بطلب للحصول على مقاعد في الاستاد أو تحسين مرافق التدريب الخاصة بك من شأنه أن يُعيد تنشيط وضع "Career Mode" أكثر، خاصة إذا كان لتلك القرارات تأثيراً مباشراً على اللعبة.
بعد تحويل النادي إلى فريق أفضل يجب أن تكون قادراً على جذب المزيد من المشجعين وبالتالي قد يكون لديك ميزانية أكبر، والاستعانة بموظف جديد في الإدارة الفنية كتوظيف مدرب للمهاجمين حتي يصل مهاجموك إلى إمكانياتهم بشكل أسرع.
أحد التغييرات الإيجابية التي تم إجراؤها مؤخراً في وضع مدير كرة القدم كان تقديم أهداف أكثر تحديداً لكل ناد، يمكن أن يرتبط ذلك تماما بالتحكم في تطوير النادي حيث أن الوصول إلى كل هدف يتم مكافئتك عليه، أي إذا كانت العلامة التجارية هي هدفك الرئيسي ووقعت مع مهاجماً نجماً يمكنك تطوير الاستاد في نهاية الموسم.
سوق انتقالات أكثر واقعية
هناك شكوى أخرى شائعة بخصوص نسخ فيفا الماضية وهي أنك ترى أن التوقيع نفسه يحدث في جميع الفترات التي قمت بحفظها، أي قمت بعمل save لها، المزيد من التنوع سيكون موضع تقدير كبير للحفاظ على كل موسم جديد، وفي الوقت نفسه يجب أن تتطور عمليات الانتقالات أكثر بالذكاء الاصطناعي.
لا يحتاج مانشستر يونايتد للتعاقد مع ثلاثة مهاجمين خلال سوق الانتقالات الأول وينتهي بهم الأمر مع إيكاردي وجريزمان وفيرنر، بدلاً من ذلك يجب أن تتغير أهدافها بناءً على احتياجات الفريق، هذه مشكلة فنية ولكن يجب أن تكون ممكنة في فيفا 20 بالنظر إلى مدى كون وحدات التحكم الأكثر قوة قد أصبحت وكيف تتعامل الألعاب الأخرى مع الذكاء الاصطناعي في عملية الانتقالات.
محاكاة واقع اللاعبين في Career Mode
واحدة من أشد أجزاء وضع التوظيف "Career Mode" الذي نتمناها في فيفا 20 هي بعض القصص القصيرة التي تحدث كل موسم، بخلاف اللاعب الغريب الذي يرغب في المغادرة بسبب قلة وقت اللعب أو ربما الطقس البريطاني، لا يوجد تفاعل كبير بينك وبين اللاعبين.
يجب أن يتصرف اللاعبون لديك مثل الأشخاص الطبيعيين، وبعضهم يجب أن يكون لديه انضاط ضعيف خارج الملعب، وربما سيغازلون علناً نادياً آخر أو يديرون رؤوسهم بشائعات الصحف، ستكون مثل هذه التحديات الإضافية شيئاً جديداً وممتعاً إذا أضيفت في FIFA 20، خاصة إذا كان بإمكانك اختيار طريقة ردك على تصرفات اللاعبين، أي فرض غرامة علييهم أو الحفاظ على ثقتهم في أدائهم وإلى ذلك.
يمكن أن تصبح المؤتمرات الصحفية أداة أكثر إثارة للاهتمام أيضاً، إن التعامل مع الشائعات الصحفية حول مستقبل اللاعب الخاص بك يمكن أن يكون له بالفعل تأثير على العلامة التجارية لناديك.
يمكن أن تأخذ شركة إلكترونك آرتس صفحة من كتاب وضع الرحلة "The Journey"، وذلك باللجوء للردود الهادئة أو الساخنة التي من شأنها أن تزيد من العلامة التجارية للنادي الخاص بك أو من سعادة المجلس واللاعبين معك، أشياء صغيرة مثل هذا من شأنها أن تجعل وضع مدير كرة القدم "Career Mode" أكثر ديناميكية وإثارة.
إصلاح طريقة تطوير اللاعبين في الكارير مود
إن أحد أبرز ميزات وضع كارير مود هو تطوير اللاعبين الشباب إلى نجوم، وعلى الرغم من أنه من المفترض أن يؤدي التدريب إلى تسريع هذه العملية، إلا أنها قد تكون مملة للغاية، إن لعب ألعاب المهارة كل أسبوع يستهلك الكثير من الوقت، خاصة إذا كنت تكرر نفس الألعاب كل أسبوع داخل اللعبة.
هناك تنوع ضئيل وربما ينتهي بك الأمر إلى محاكاة التدريب بدلاً من ذلك، بالإضافة إلى ذلك يقتصر أيضاً على تقديم خمسة لاعبين فقط للتدريب في وقت يؤدي إلى إبطاء الأمور بشكل كبير.
يجب أن يكون جميع اللاعبين قادرين على تطوير هذه المهارات مرة أخرى، ويتم ربطه بإمكانية تطوير النادي الأساسي.
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سيكون تحسين طريقة التدريب وتوظيف موظفين جدد في فيفا 20 طريقة أكثر فاعلية لتنمية لاعبيك دون الإضطرار إلى لعب لاعبين مصنفين في التصنيف بقدرة 63 في الفريق الأول.
علاوة على ذلك يمكن لتطوير لاعبي الشباب أن يكون له تأثير كبير، يجب أن يكون لديك فريق شباب كامل يمكن تتبع تقدمه أثناء لعبه في ألعاب دوري الشباب كل أسبوع، ويمكن بعد ذلك توقيع اللاعبين الذين أدوا أداءً جيداً بشكل احترافي في الفريق الأول ليتطور بشكل أسرع.
تلعب الإمكانيات دوراً هائلاً في وضع مدير كرة القدم "Career Mode" لذا فإن تبسيط طريقة تطوير اللاعبين سيكون تغييراً هاماً ومُرحب به.