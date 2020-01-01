فيفا 20: ما هي عقوبات خسارة رهان من صديقك؟
هل فقدت رهانًا أمام رفيق؟ يمكن أن يكون الزملاء قاسيين عندما يتعلق الأمر بدفع ثمن الفشل ، ويبدو أن أقسام مجتمع فيفا كذلك.
منذ أول نسخة للعبة ، دخل مستخدميها في الرهانات مع بعضهم البعض ، حيث صمموا الغرامات التي تهدف إلى استفزاز خصومهم بأكثر طريقة مسلية يمكن أن يفكروا بها.
لذا ، إذا كنت تلعب فيفا ١٩ أو فيفا ٢٠ بانتظام مع رفاقك ، فقد جمع جول بعضًا من "القواعد" السخيفة والمثيرة للشغب التي وضعها اللاعبون للأصدقاء.
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قواعد اعتذار فيفا - فارق الأهداف
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الخسارة بخمسة أهداف
بالإضافة إلى الاتفاق المسبق على تنفيذ أي عقوبات محددة لمجرد الخسارة في مباراة فيفا 20، فإن الهزيمة بفارق خمسة أهداف يتطلب أن ينشر الخاسر حالة فيسبوك أو انستجرام للاعتذار للأصدقاء والعائلة على إحراجه لهم بسبب خسارته، ويصف بالتفصيل طريقة خسارته الجسيمة وكيف جلب العار للعبة الجميلة.
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الخسارة بستة أهداف
يجب عليك أن تنادي خصمك باللقب الذي يختاره (ملك / الملكة ، عظمتك ، إلخ) ودفع تكلفة مشروب أو وجبة خفيفة من اختيارهم عند الطلب.
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الخسارة بسبعة أهداف
قم بإنشاء مجموعة على فيسبوك بعنوان من اختيار الفائز - "لماذا [اسم الخاسر] سيء في الفيفا" ، على سبيل المثال - وادع قائمة أصدقائك بالكامل. يجب أن يدخل وصف المجموعة في تفاصيل الخسارة وأن يوافق عليه المنتصر.
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الخسارة بثمانية أهداف
عقوبة شخصية أكثر، وهى: يجب أن تكتب خطابًا لوالدي الفائز ، موضحًا سبب تفوق ابنهم عليك في كل شيء.
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الخسارة بتسعة أهداف
اتصل برقم خدمة عامة من اختيارك (استعلامات الدليل أو المكان المفضل لديك ، على سبيل المثال) وقدم الاعتذار عن خسارتك المحرجة. يجب أن تستمر المكالمة الهاتفية دقيقة واحدة على الأقل.
إذا قام الشخص الموجود على الخط الآخر بإنهاء المكالمة قبل الوصول إلى دقيقة كاملة ، فيجب الاتصال برقم جديد وتبدأ العملية من جديد حتى الانتهاء.
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الخسارة ب ١٠ أهداف
باستخدام موقع ويب مخصص لبطاقات المعايدة من اختيارك ، يجب عليك إنشاء بطاقة مخصصة للمنتصر للاعتذار عن الطريقة المخزية لهزيمتك.
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الخسارة ب ١١ هدفًا
اطرق باب أحد الجيران واشرح لهم كيف خذلت كل من حولك.
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الخسارة بفارق ١٢ هدفًا
العب مباراتك التالية عارياً تمامًا مع صندوق اللعبة فقط كغطاء لك. إذا استطعت أن تجد الصندوق.
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الخسارة بفارق ١٣ هدفًا
لسوء الحظ فارق ١٣. يمنح خصمك ١٣ دقيقة دون انقطاع للقيام بكل ما يرغب في صفحتك على فيسبوك أو انستجرام. يجب أن تبقى جميع التعديلات والمشاركات طوال المساء، مع عدم السماح بتغيير كلمة المرور.
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الخسارة بفارق ١٤ هدفًا
اطبع قميص مخصص بعبارة "لقد خسرت بـ ١٤ هدفاً في فيفا إلى [اسم الفائز] لأنني فاشل" أو ما شابه. يجب ارتداء القميص في ليلة من اختيار الفائز.
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الخسارة بفارق ١٥ هدفًا
التقط صور من نسخة الفيفا الخاصة بك وقم بتحميل الصورة إلى قصة انستجرام الخاصة بك أو فيسبوك ، واصفًا لماذا لا تستحق الحصول عليها. يجب عليك بعد ذلك قضاء أسبوع كامل في التفكير في فشلك قبل أن يكون لديك الحق في شراء نسخة جديدة.
قواعد اعتذار فيفا - سيناريوهات اللاعبين
-إذا سجلت هدفًا من اللعب المفتوح بحارس المرمى ، فيجب على خصمك شراء قفازات حارس المرمى وارتدائها للعبتك التالية.
-إذا سجلت ثلاثية بأليكسيس سانشيز ، يجب على خصمك تناول الفلفل الحار الذي تختاره.
-إذا سجلت ثلاثية بلويس سواريز ، يجب على خصمك أن يطلب من ثلاثة أشخاص مختلفين عضه.
-إذا سجلت ثلاثية بإيرلينج هولاند، يجب على خصمك أداء احتفال بوضعية اليوجا في أي مكان تختاره.
-إذا سجلت بآرون لينون ، يجب على خصمك أن يحلق "خطوطًا" في حاجبيه.
-إذا سجلت هاتريك بنيمار ، يجب على خصمك صبغ شعره بلون غريب أو غناء النشيد الوطني البرازيلي علنًا.
-إذا سجلت ثلاثية ببول بوجبا ، يجب أن يحصل خصمك على قصة شعر من اختيارك.
-إذا سجلت ثلاثية بأندي كارول، يجب على خصمك زيارة أقرب متجر حلويات، والعثور على أرخص قطعة شوكولاتة متاحة والإصرار على أن يدفع أكثر من أربعة أضعاف قيمتها.
-إذا سجلت بأداما تراوري ، يجب على خصمك أن يتحدى شخصًا غريبًا في سباق الجري ويصر على منحه البداية.
-إذا سجلت هاتريك بنيكلاس بيندتر، يجب أن يشير خصمك إليك باسم "الملك" طوال فترة المساء.