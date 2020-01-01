فيفا 20 ألتميت تيم: ما هي مواعيد أبرز العروض الترويجية؟

تعرف على أبرز العروض الترويجية في لعبة فيفا 20 في وضع ألتميت تيم، وما هي المواعيد المقررة لانطلاقها؟ وكيف أثر فيروس كورونا على سير اللعبة..

مع كل بضعة أسابيع تقوم شركة "EA Sports " بإطلاق عروض وترقيات جديدة لبطاقات اللاعبين، العناصر، تحديات بناء القوائم والعديد من الأمور الأخرى في لعبة فيفا 20.

هذا يحتوي على عديد العروض مثل ميلاد فيفا ألتميت تيم وفريق الموسم وألتميت سكريم وغيرهم، وخلالهم توجد فرص استثنائية للترقية في اللعبة وتقوية اللاعبين.

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في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد الترقيات والعروض في فيفا 20 ألتميت تيم..

ما هي العروض الترويجية المقرر إصدارها للعبة فيفا 20؟

لم يتم انطلاق حدثين من أكبر الأحداث في فيفا ألتميت تيم حتى الآن، وهما فريق الموسم و "FUTTIES " حيث لم يأتٍ موعدهما المقرر بعد.

عادةً ما ينطلق فريق المراحل الإقصائية في فترة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وبالطبع فالتأخر حاليًا منطقي بعد تأجيل المسابقتين لأجل غير مسمى نتيجة لتفشي فيروس كورونا.

بدلًا من فريق الأسبوع، باتت فيفا الآن تنظم لقطات فريق الأسبوع فقط للتركيز وتسليط الضوء على الأداء المتميز في الماضي.

من المتوقع أن يتمكنوا أيضًا من إنشاء عروض ترويجية جديدة أخرى في غياب كرة القدم الواقعية أو ربما إعادة الأحداث السابقة.

متى سيظهر فريق الموسم؟

يُعد فريق الموسم من أكبر الأحداث في لعبة فيفا، كما أنه يؤثر ويتأثر باللاعبين الأكثر ضجة وأصحاب التصنيف العالي.

شهد يناير 2020 إطلاق فريق العام، بينما يتم إطلاق فريق الموسم كل عام في نهاية أبريل أو بدايات مايو، الآن هناك خوف من أن يتم تأجيل الإطلاق لصورة أطول بسبب فيروس كورونا وتوقف النشاط، وهناك بعض التوقعات بأن يتم استبداله بحدث مختلف تمامًا كما حدث لفريق الأسبوع.

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متى يبدأ FUTTIES؟

عادة ما يكون FUTTIES الحدث الأخير لفيفا في السنة قبل إصدار النسخة الجديدة من اللعبة، إنه يحتفل بأفضل محتوى لألتميت تيم خلال العام الماضي بالإضافة إلى توفير لاعبين جدد للمساعدة في ضخ المزيد من التنوع في قوائم اللاعبين.

من المقرر إطلاق FUTTIES في منتصف يوليو وعادة ما يستمر لمدة شهر، في فيفا 19 تم الإطلاق في 19 يوليو ويمكن التنبؤ بأن تصل إلى فيفا 20 في الفترة بين 17 إلى 24 يوليو المقبل.

تقويم العروض الترويجية فيفا ألتيميت تيم

نستعرض سويًا في هذا الجدول موعد العروض الترويجية في آخر 3 نسخ من اللعبة..