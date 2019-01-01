فيفا 20: من هم أقوى اللاعبين في النسخة الجديدة من اللعبة؟

يقودكم جول في هذا التقرير لمعرفة أقوى اللاعبين على الإطلاق في النسخة الجديدة من لعبة فيفا وهي فيفا 20، بعض الوجوه ستبدو مألوفة وبعضها غريب، فمن هم؟

تعد القوة جزءاً أساسياً في لعبة فيفا 20 حيث يتم الاعتماد فيها بشكل كبير على القوة البدنية الكبيرة للاعبين وهو ما يظهر جلياً في الالتحامات الثنائية، نتيجة لذلك، يحبذ المستخدمون إضافة لاعبين أقوياء إلى تشكيلتهم خاصةً عند إتشاء ما يعرف باسم FIFA Ultimate Team.

يعتبر أديبايو أكينفينوا هو أقوى لاعب في فيفا 20 بقوة تُقيم بحوالي 97 متقدماً على لاعبين آخرين أمثال كوليبالي مدافع نابولي والبرزايلي ويسلي مهاجم أستون فيلا الجديد بالإضافة إلى روميلو لوكاكو الذي تعاقد معه الإنتر هذا الصيف.

يُطلق على أكينفينوا لقب الوَحش من قبل مشجعي كرة القدم بسبب ضخامة بينانه الجسدي وكان قد اكتسب شهرته عندما واجه ليفربول في إحدى بطولات كأس إنجلترا عندما كان لاعباً في صفوف ويمبلدون وكان قد أفصح عن حبه وتشجيعه للريدز، ويبلغ وزنه حوالي 101 كيلو جرام.

خسر أكينفينوا مكانته كأقوى لاعبي كرة القدم في النسخة الماضية من لعبة فيفا والتي كان فيها سباستيان هالر مهاجم وست هام يونايتد الحالي هو الأقوى بعد أن زاد تقييمه من 91 إلى 98 قبل أن يتراجع إلى 89 في نسخة فيفا 20.

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أقوى اللاعبين في فيفا 20