"فيفا" يوجه أولى الضربات للأهلي في عهد ماجد النفيعي

الأهلي يتلقى ضربة جديدة بسبب دجانيني

تلقى النادي الأهلي أولى ضرباته بعد تولي ماجد النفيعي رئاسة النادي عقب الانتخابات التي أجريت مؤخرًا، بصدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم ضده.

ماجد النفيعي تولى رئاسة الأهلي للمرة الثانية، بعد منافسة مع زياد اليوسف، من أجل حل أزمات الأهلي خلال الفترة المقبلة والتي تسببت في تراجع مستوى الفريق.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الجزيرة" السعودية، أن دجانيني تافاريس لاعب الأهلي السابق، قدم شكوى ضد النادي بسبب مستحقاته المتأخرة.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اتخذ قرار بشأ شكوى دجانيني تافاريس لصالحه ضد النادي الأهلي، لتكون أولى الضربات في عهد ماجد النفيعي.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قيمة الغرامة المالية، حيث قام اللاعب بفسخ تعاقده مع الراقي بسبب تأخر مستحقاته.

الأهلي يعاني في الوقت الحالي من الأزمات التي تضربه على المستوي الإداري والفني وتسببت في تراجع ترتيب الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.