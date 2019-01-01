فيفا يُلزم المولد وفارنزي بدفع مليون ريال لاتحاد جدة

فيفا يحكم لصالح النادي السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن اتحاد جدة السعودي تلقيه خطابًا من فيفا تضمن القرار فيما يخص قضية سعيد المولد وانضمامه لنادي فارنزي البرتغالي.

وأوضح النادي السعودي خلال بيان ظهر على حسابه الرسمي في تويتر أن الحكم أكد أحقيته في الحصول على تعويض مالي نتيجة مخالفة المولد تعاقده مع النادي وتوقيعه عقدًا مع النادي البرتغال دون الرجوع له.

تطور إيجابي في مفاوضات بني ياس مع يورسيتش

وأضاف البيان "ألزم الفيفا النادي البرتغالي واللاعب لدفع 271 ألف دولار وهو ما يُساوي تقريبًا مليون ريال سعودي لنادي الاتحاد".

وأكد اتحاد جدة أنه بانتظار حيثيات الحُكم لدراسته جيدًا ورؤية إمكانية تقديم استئناف ضده بما يحفظ حقوق النادي كاملة في الدعوى التي تقدم بها.

يُذكر أن المولد بعدما عاد من فارزني لعب لفريق الرائد قبل أن ينضم لصفوف الأهلي ويُوقع معه حتى عام 2021.