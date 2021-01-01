فيفا يعلن تصنيف منتخبي مصر والسعودية قبل قرعة أولمبياد طوكيو

تعرف على تصنيفات منتخبي مصر والسعودية بأولمبياد طوكيو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تصنيفات المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، والتي يمثل فيها منتخبي مصر والسعودية الكرة العربية.

المنتخب المصري صعد إلى أولمبياد طوكيو كبطل لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي أقيمت في مصر خلال عام 2019، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب كوت ديفوار.

كما صعد المنتخب السعودي إلى الأولمبياد، بعد احتلاله المركز الثاني ببطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عامًا، التي أقيمت في ماليزيا خلال بداية عام 2020.

وقام الاتحاد الدولي "فيفا" بتقسيم الـ16 منتخبًا إلى 4 مستويات، وفقًا لنتائجها خلال آخر 5 دورات أولمبية، وذلك مع منح نقاط إضافية لأبطال المنافسات القارية، وهو ما حدث مع المنتخب المصري.

ووقع المنتخب المصري في التصنيف الثالث، بجوار منتخبات نيوزيلاندا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، ليتواجد الفراعنة على رأس التصنيف الثالث، بسبب تتويجه بالبطولة القارية، ليحصل على النقاط الإضافية.

أما عن المنتخب السعودي، فيقع بالمجموعة الرابعة، التي تضم أستراليا وفرنسا ورومانيا، ويحتل الأخضر الأولمبي وصافة التصنيف الرابع، خلف المنتخب الأسترالي، وقبل فرنسا ورومانيا بالترتيب.

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ويضم التصنيف الأول منتخب اليابان المنظم للبطولة، والبرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية بالترتيب، والتصنيف الثاني يضم المكسيك وألمانيا والهندوراس وإسبانيا.