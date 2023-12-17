فرحة التأهل تعكرت! .. فيفا يصدم الأهلي بعد الفوز أمام الاتحاد في المونديال

"الحلو لا يكتمل غالبًا" فما هي الضربة التي وجهها فيفا للأهلي بعد إقصاء الاتحاد من المونديال؟

لم تكتمل فرحة إدارة النادي الأهلي المصري بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية السعودية 2023، بعد توقيع الاتحاد الدولي "فيفا" عقوبة على الفريق.

المارد الأحمر كان قد تأهل أول أمس الجمعة، بالفوز أمام صاحب الأرض نادي الاتحاد بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد الجوهرة المشعة في جدة.

ووفقًا لموقع "في الجول" المصري نقلًا عن مصدر في القلعة الحمراء فإن فيفا قرر تغريم النادي 50 ألف فرانك سويسري (أي ما يعادل مليون و777 ألف جنيه مصري)، على إثر تعرض لاعبه أنتوني موديست للطرد المباشر في المباراة، بجانب حصول الثلاثي حسين الشحات، إمام عاشور ومحمود عبدالمنعم "كهربا" على كروت صفراء.

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وأوضح الموقع أن غرامة سيتم خصمها من المكافأة التي سيحصل عليها الأهلي نظير مشاركته في الحدث العالمي.

يذكر أنه من المقرر أن يلتقي الأهلي بفلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي، المقرر إقامته غدًا الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية.