"فيفا" يزيد من أوجاع الأهلي بقرار قاتل قبل الموسم الجديد

معاناة الأهلي تزداد قبل انطلاق الموسم الجديد

أكدت تقارير صحفية، على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اتخذ قرارًا صادمًا ضد النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقبل انطلاق الموسم المقبل.

النادي الأهلي يعاني خلال الوقت الحالي من أزمات الديون، والتي تسعى الإدارة للتخلص منها في أسرع وقت، لاستخراج شهادة الكفاءة المالية في أسرع وقت، لتسجيل لاعبي جدد.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي "فيفا"، أصدرت قرارًا بمنع النادي الأهلي من التسجيل فترة واحدة.

القرار جاء بسبب تعثر النادي الأهلي في دفعة من مستحقات نادي سامسونج الكوري، في صفقة اللاعب البوسني إلفيس ساريتش، والتي تبلغ مليون و 900 ألف ريال.

وكان المبلغ مستحق الدفع منذ شهر مارس 2020، ولكن الأزمات المالية التي يمر بها النادي الأهلي، تسببت في تعثر النادي، للتخلص من تلك الأزمة نهائيًا.

وتلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم إشعارًا بحكم "فيفا"، على أن يتم إبلاغ النادي الأهلي بمنعه من تسجيل لاعبين محليًا ودوليًا، ما لم يسدد المبلغ قبل دخول فترة الانتقالات الصيفية.

الاتحاد الآسيوي يصدم النصر بقرار ناري .. والكشف عن السبب

وتعاقد النادي الأهلي مع ساريتش في يوليو 2019 لمدة 3 سنوات، مقابل 3 ملايين دولار، بالمناصفة بينه وبين ناديه الكوري، قبل أن يتعرض اللاعب إلى قطع في الرباط الصليبي، جعله يغيب الفترة الماضية.