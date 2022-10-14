فيفا يحدد موعد إصدار قراره النهائي في قضية حمد الله

الاتحاد الدولي يُخطر حمد الله والنصر والاتحاد بموعد قراره

كشف القانوني أحمد الشيخي، عن تحديد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لموعد إصدار القرار النهائي في قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، ضد نادي النصر.

متى يصدر فيفا قراره النهائي في قضية حمد الله؟

الشيخي قال خلال برنامج "برا 18" عبر قناة SBC: "تسلمت جميع الأطراف خطابًا من الفيفا خاص بهيئة التحكيم بالمنازعات الدولية، يفيد بأن حكم القضية أصبح جاهزًا، وسيتم الإعلان عنه بما لا يزيد عن يوم الإثنين القادم".

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القانوني تابع: "قد يتم التمديد في الإعلان عن القرار النهائي لأيام إضافية، من أجل التدقيق في بعض النقاط الخاصة بالقضية المنظورة أمام الاتحاد الدولي "فيفا"".

وواصل: "الاتحاد الدولي ينظر في قضية هل فسخ النصر عقده مع حمد الله لسبب مشروع أم لا، وأما عن مركز التحكيم فينظر لقضية هل تفاوض الاتحاد مع حمد الله خلال الفترة المحمية من عقده مع النصر من عدمه، هذا هو الفارق بين القضيتين".

اتحاد الكرة يرفض الدخول في قضية مركز التحكيم

التقارير طوال الفترة الماضية كانت تتحدث عن أن المركز ينتظر رد اتحاد القدم فقط، بعد استلام ردود النصر والاتحاد، لكن كانت المفاجأة هو ما كشفته صحيفة "الرياضية" السعودية في عددها الصادر أمس الأربعاء.

"الرياضية" أوضحت أن اتحاد القدم رفض الدخول كطرف نزاع في القضية، في خطاب رسمي أرسله لمركز التحكيم، مؤكدًا أنه لا يمكنه أن يكون طرفًا مع أي نادٍ سعودي ضد آخر.

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وأكد اتحاد القدم أن مركز التحكيم ارتكب خطأً من البداية باستبعاده منذ بداية النزاع ثم طلب عودته حاليًا بعد انتهاء المهلة القانونية للاستئناف وعقب تكوين اللجنة التحكيمية، دون منحه حق اختيار محكمه ضمن اللجنة مثل بقية أطراف المنازعة.

صحيفة "الرياضية" كذلك أشارت إلى أن اتحاد القدم ذكر في خطابه أن مركز التحكيم لم يخاطبه لمعرفة رأيه في قرار التدابير الوقتية، موضحًا أن من له مصلحة في الدفاع عن القرارات الصادرة في القضية هو اتحاد القدم فقط وليس النصر.

وبحسب مصادر الصحيفة فإن خطاب اتحاد القدم اختُتم بالتأكيد على أن اللجنة التحكيمية تكونت بشكل غير نظامي، ما يعني بطلان كل الإجراءات والقرارات الصادرة عنها. "اقرأ المزيد من التفاصيل"

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