فيفا يبحث مستجدات كورونا مع منظمة الصحة العالمية

فيروس كورونا يواصل تأثيره على الرياضة وكرة القدم

التقى مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعلى رأسهم جياني إنفانتينو بأفراد من منظمة الصحة العالمية من أجل متابعة تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وكانت بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكذلك الدوريات الخمس الكبرى عدا البوندسليجا قد توقفوا خوفًا من تفشي الوباء.

المزيد من الفرق

وحول ذلك، يحاول المسؤولين عن كرة القدم في العالم الحصول على مزيد من المعلومات حول تأثير الفيروس وطرق انتشاره من أجل تخطيط الأحداث وجدولتها.

و في هذا الصدد، التقى إنفانتينو أمس مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مقر المنظمة بمدينة جنيف.

ويريد إنفانتينو معرفة سبل المساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا ومعرفة التدابير التي يجب أن تتخذها الهيئات الإدارية والقائمين على الرياضة.

وقال كل من أدهانوم وإنفانتينو في بيان مشترك إنه يجب على الهيئات الحاكمة للرياضة وصناع القرار أن يضعوا في اعتبارهم أن الصحة تأتي أولًا قبل أي شيء.

وأضاف البيان أنه يجب أن تكون جميع الهيئات الرياضية على أتم استعداد لاتباع توجيهات حكوماتها استنادًا إلى ما تصدره وزارات الصحة حول العالم.

وعلى ذلك ستطلق منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والشخصيات البارزة في اللعبة حملة توعية مشتركة مستشارك في مبادرات لضمات تلقي الناس للتعليمات اللازمة من أجل حمايتهم وتعزيز صحة مجتمعاتهم.

رسميًا.. إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

يذكر أن فيروس كورونا قد أصبح يعد وباء عالميًا بشكل رسمي منذ أيام بعدما اعترفت به منظمة الصحة العالمية كوباء يهدد العالم أجمع.