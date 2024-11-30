أعلى تقييم في التاريخ .. مؤشر إيجابي من "فيفا" يؤهل ملف السعودية للفوز بشرف استضافة كأس العالم 2034

11 يومًا تفصل المملكة عن إعلان تاريخي

تلقت المملكة العربية السعودية، مؤشرات مثالية على القرار المنتظر بإسناد شرف تنظيم كأس العالم 2034 إليها، في ظل التقييم المرتفع الذي حصل عليه الملف السعودي المنظور أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتترقب السعودية، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، المقرر يوم 11 ديسمبر المقبل، للإعلان عن اختيار الدول المضيفة لبطولتي كأس العالم 2030 و2034، حيث تراهن المملكة على استضافة النسخة الأخيرة.

وفي هذا السياق، أعلن "فيفا" حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034، على تقييم 419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة الحدث العالمي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان الوفد الرسمي للفيفا قام خلال شهر أكتوبر الماضي بجولته التفقدية للوقوف على تفاصيل ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، حيث زار المدن المرشحة لاستضافة البطولة، والمشاريع والمرافق الرياضية المدرجة في ملف الاستضافة واطلّع على الخطط الشاملة وكافة الاستعدادات.

وفي هذا السياق، عبر الأمير عبد العزيز بن تركي، وزير الرياضة السعودي، عن سعادته بهذا التقييم من "فيفا"، مشيرًا إلى أن "هذا النجاح يعكس التعاون الكبير والمثمر بين مختلف قطاعات الدولة والطاقات والإمكانات الكبيرة التي يتحلّى به المواطن السعودي لتقديم أبهى صورة عن مملكتنا الحبيبة".

من جانبه، قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "إننا ملتزمون عبر ملف الترشح بتقديم تجربة استثنائية لجميع المشاركين في البطولة سواء من المنتخبات أو الوفود المشاركة، وبالتأكيد للجماهير ومحبي كرة القدم حول العالم".

وأضاف: "نتطلع لأن نقدم للعالم بأسره تجربة لا تنسى، والتعرف على ما تحظى به بلادنا من كنوز حضارية وثقافية مختلفة والاستمتاع بتفاصيل البطولة وسط كرم وحفاوة شعب المملكة".

يذكر أن السعودية سلمت ملف ترشحها رسميًّا لاستضافة كأس العالم 2034 في يوليو الماضي تحت شعار "معاً ننمو"، والذي كشفت فيه عن خططها لإقامة فعاليات البطولة في 15 ملعبًا موزعة على 5 مدن مضيفة، هي: الرياض، جدة، الخبر، أبها، ونيوم، بالإضافة إلى 10 مواقع استضافة أخرى عبر المملكة.