وصيف دوري أبطال أوروبا السابق لم يصمت تجاه الإساءة

تعيش إسبانيا وتحديدًا مدينة فالنسيا مأساة كبيرة بسبب عاصفة دانا التي أحدثت فيضانات مرعبة تسببت في كوارث وخسائر بشرية ومادية هائلة، وقد فاجأ أحد المغردين الجميع بتمني أن يكون حارس مرمى ريال مدريد وفالنسيا السابق بين الضحايا إلا أن الرد عليه كان قاسيًا من النجم المعتزل.

الشخص المعني كان سانتياجو كانيزاريس الذي سبق أن خاض نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين وخسره أمام ريال مدريد وبايرن ميونخ عُرف بقوة شخصيته داخل الملعب، ويبدو أن ذلك لا يختلف خارجه!

أحد المغردين علق على تغريدة خاصة بضحايا العاصفة دانا وكتب "أتمنى أن يكون سانتياجو كانيزاريس بينهم"، وقد جاءه الرد من الحارس الدولي الإسباني السابق قاسيًا وصارمًا، حيث قال "لم تكن محظوظًا .. واصل الاختباء خلف ذلك الملف الشخصي الذي يكشف مدى بؤسك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب الذي ترعرع في أكاديمية ريال مدريد وقضى ما يقرب من 10 سنوات مع النادي تخللها فترتي إعارة أوضح خلال تصريحات أخرى لبرنامج "Despierta San Francisco" أنه مزرعته كانت من الأماكن التي تضررت من الفيضانات، حيث قال "ما نمر به دراما لا يمكن مقارنتها بأي شيء آخر، الطرق إلى مزرعتي دمرت وقد فقدت الحيوانات الموجودة بها".

يُشار إلى أن الفيضانات في إسبانيا أوقعت ما يقرب من 100 شخص، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تأجيل مباراة فالنسيا وريال مدريد المقررة يوم الأحد القادم ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.