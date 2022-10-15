فيصل فجر .. لاعب الوسط الذي لم ينتبه له النصر والاتحاد

اللاعب المغربي يؤدي بامتياز مع الوحدة هذا الموسم

تُفاجئنا الأندية المتوسطة والصغيرة في الدوري السعودي موسميًا بصفقات ناجحة جدًا من اللاعبين الأجانب، حتى أن بعضهم يتفوق على نجوم مهمين ضمهم الكبار بمبالغ ضخمة.

نتحدث عن أسماء مثل موسونا في الطائي والسليتي في الاتفاق وبقير في أبها، ويبرز هذا الموسم من دوري روشن السعودي اسم المغربي فيصل فجر نجم وسط الوحدة الذي انضم له هذا الصيف.

يُجمع النقاد والمتابعون أن النصر والاتحاد ينقصهم لاعب وسط يُجيد الأدوار الهجومية لكن مع حد أدنى مقبول من تلك الدفاعية، لاعب يُجيد اللعب في مركز 8 كما يُقال، وقد فاتهم تمامًا الانتباه لفجر الذي راهن عليه الوحدة وكسب رهانه.

فجر صاحب الـ34 عامًا كان سيكون خيارًا مثاليًا للفريقين، حيث يمتلك قدرات دفاعية ممتازة وهجومية فعالة في الوسط، وقد لعب هذا الموسم في مركزي لاعب الوسط والجناح الأيمن وأدى جيدًا فيهما.

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فجر لعب مع الوحدة 7 مباريات في دوري روشن السعودي هذا الموسم، نجح خلالها بتحقيق نسبة نجاح في تدخلاته الدفاعية وصلت إلى 70%، وفي نفس الوقت هو الأكثر صناعة للفرص بعد كريستيان جوانكا نجم الشباب برصيد 18 فرصة، وقد أنتجت إحدى تلك الفرص هدفًا.

ما يُميز فجر في وسط الملعب، بجانب تسديداته من الكرات الثابتة، رؤيته الممتازة ودقة تمريراته التي وصلت إلى 85% وكانت بنسبة نجاح 92% في نصف ملعبه، بجانب شراسته في الضغط الدفاعي على المنافس ونجاحه في استخلاص الكرة والتحول فورًا لبدء الهجمة.

هو لاعب يُجيد القيام بالتحولات بامتياز كبير، ونرى هذا من رقم مثير للاهتمام خاص بالتمريرات لديه، وهو أن 32% من تمريراته للأمام فيما 19% للخلف والبقية بالتساوي تقربيًا بين اليمين واليسار ... هذا يُدلل على أن تفكيره فور استلامه الكرة في الهجوم وصناعة هجمة سريعة دومًا حتى لو كان بتمريرة تحمل شيئًا من المغامرة والخطورة، بدلًا من التمرير السهل للمدافعين.

فجر سدد 7 مرات كانت منها واحدة على المرمى، هو لم يُسجل حتى الآن واكتفى بتمريرة حاسمة واحدة نظرًا لعدم استغلال المهاجمين الفرص الكثيرة التي صنعها.

رقم آخر مثير للإعجاب في إحصائيات النجم المغربي هو عدم ارتكابه سوى 5 أخطاء وفوزه بـ10 أخطاء من منافسيه! رقم ممتاز بالنظر لكونه يلعب في الوسط بأدوار متزنة.

اللاعب الذي عُرف بمشكلته مع عبد الرزاق حمدالله في معسكر المنتخب المغربي عام 2019 خطف الإعجاب هذا الموسم وكان سيكون إضافة كبيرة لوسط النصر أو الاتحاد ودون تكلفة مالية كبيرة، إذ ضمه الوحدة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع سيفاسبور التركي.

SHAHID