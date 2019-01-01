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فيصل بن تركي يُعلن تكفله بمباراة اعتزال محمد السهلاوي

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توقيع مخالصة من قبل إدارة نادي النصر مع اللاعب من أجل الرحيل
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن سمو فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق، التكفل بحفل اعتزال محمد السهلاوي مهاجم الفريق الأصفر حال بقى أو رحل عن النادي العاصمي.

كحيلان كما تُطلق عليه جماهير العالمي غرد عبر "تويتر" :"‏ محمد السهلاوي بقي في نادي النصر أو لم يبق فأسمحوا لي يا جماهير العالمي سأتكفل باعتزاله أسطورة من أساطير نادي النصر".

وكانت تقارير قد أكدت توقيع مخالصة من قبل إدارة نادي النصر مع اللاعب من أجل الرحيل، ورشحت انتقاله إلى نادي القادسية.

ويغيب السهلاوي عن المشاركة مع صفوف العالمي خلال الموسم الحالي، حيث يُشارك المغربي عبدالرزاق حمدالله بشكل أساسي في هجوم الفريق.

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يُذكر أن السهلاوي صاحب الـ32 عاماً، كان قد انضم إلى النصر موسم 2009 قادماً من القادسية خلال إدارة الأمير فيصل بن تركي الذي مدد عقد المهاجم الدولي أيضاً بعد نهايته موسم 2014.

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