فيصل بن تركي يوجه رسالة خاصة إلى رئيس النصر الجديد

تعيين صفوان السويكت رئيسًا لمجلس إدارة نادي النصر لأربع سنوات قادمة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه سمو الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السعودي السابق رسالة تهنئة خاصة إلى الدكتور صفوان السويكت الذي تم انتخابه من قليل رئيسًا للعالمي خلال فترة جديدة.

نادي النصر أعلن اليوم السبت، تعيين صفوان السويكت رئيسًا لمجلس إدارة نادي النصر لأربع سنوات قادمة.

وغرد كحيلان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "أبارك للأخ الدكتور صفوان السويكت فوزه في انتخابات الجمعية العمومية لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر ل٤ المواسم القادمة".

📢 أولى كلمات صفوان السويكت رئيس نادي النصر الجديد pic.twitter.com/aXEHX9GL6b — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 13, 2019

وأضاف أيقونة جماهير النصر : "وتمنياتي له ولأعضاء المجلس بخالص التوفيق وتحقيق تطلعات جمهور العالمي".

وضمت قائمة صفوان السويكت كل من ” المهندس سهيل القاسم، فهد الطيار، عبدالرحمن الشهري، وسلمان الحلافي، وناصر الجميد ” .

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يُذكر أن تنصيب صفوان السويكت بعد انعقاد الجمعية العمومية لنادي النصر للمرة الثاني، إذ فشل اكتمال النصاب القانوني يوم الخميس الماضي وسط منافسة بين الثلاثي ” صفوان السويكت، صالح الأطرام، ونصر النصر ” .