فيصل الغامدي "مشروع مدافع" .. وذكاء مروان الصحفي لا يمنع فشله كمهاجم مع بيرشكوت "المنحوس"!

سقوط جديد للصحفي والغامدي مع بيرشكوت..

"الفريق يواصل الغرق في القاع".. هذا هو حال نادي بيرشكوت البلجيكي، الذي ينشط في صفوفه الثنائي السعودي الشاب فيصل الغامدي ومروان الصحفي.

الغامدي والصحفي انتقلا في صيف العام الحالي، من صفوف نادي الاتحاد السعودي إلى بيرشكوت؛ وبعقود لمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة.

وواصل الثنائي السعودي الظهور في "التشكيل الأساسي"، للمباراة الثانية على التوالي؛ وذلك عندما حل فريقهما ضيفًا على نظيره فيسترلو، مساء اليوم الجمعة.

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بيرشكوت فرط في تقدمه بالنتيجة مرتين؛ ليكتفي بالتعادل الإيجابي (2-2) مع فيسترلو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري البلجيكي 2024-2025.

وبهذه النتيجة.. حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرشكوت "نقطته الثانية فقط"، في المركز السادس عشر "الأخير" بجدول ترتيب الدوري البلجيكي، للموسم الرياضي الحالي.

فيصل الغامدي "مشروع مدافع وليس لاعب وسط"

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قدّم الغامدي 78 دقيقة "مقبولة" في مباراة بيرشكوت وفيسترلو، قبل أن يتم استبداله؛ حيث قام بأدوار دفاعية مهمة داخل منطقة الـ18 تحديدًا، فاقت حتى مستوياته في منتصف الملعب.

وقام الغامدي بالتصدي لتسديدة خطيرة، داخل منطقة الـ18، كانت في طريقها إلى شباك بيرشكوت، وذلك في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، كما شتت كرة أخرى من علامة الجزاء؛ وهي في طريقها إلى مهاجم فيسترلو "المنفرد"، وذلك في الدقيقة 37.

وكان النجم السعودي الشاب، يغطي كثيرًا على ضعف أداء زملائه في الخط الخلفي؛ ولكنه في المقابل كان تائهًا في بعض اللحظات بمنتصف الملعب، حيث كان يركض فقط، بدون أن يكون له تأثيرًا كبيرًا في الربط بين الدفاع والهجوم، على الرغم من بعض تمريراته الطولية الناجحة.

بمعنى.. أن فيصل الغامدي في مباراة بيرشكوت وفيسترلو، أثبت أنه قد يكون مشروع مدافع جيد للغاية، أكثر من كونه لاعب وسط؛ خاصة عندما يكون الفريق المنافس، متحكمًا في الكرة ومسيطرًا على مجريات اللعب.

المثير في الأمر.. أن الغامدي تسبب في إغضاب جماهير فيسترلو منه؛ حيث قام بتسديد الكرة بقوة في المدرجات؛ اعتراضًا على احتساب الحكم خطأ ضده، في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.

مروان الصحفي "استخدم ذكاءه فقط وفشل كمهاجم"

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ومن ناحيته.. لم يقدم مروان الصحفي، المستوى المأمول منه في مباراة بيرشكوت وفيسترلو؛ وذلك قبل خروجه في الدقيقة 68 بسبب الإصابة.

المدير الفني لنادي بيرشكوت، اعتمد على الصحفي كـ"مهاجم وهمي" أمام فيسترلو؛ لكن.. اللاعب لم يقم بالضغط على مدافعي الفريق المنافس، ولم يشكل أي خطورة على المرمى.

واللقطة الوحيدة التي ظهر بها الصحفي - الذي يجيد في مركز الجناح الأيمن أساسًا -؛ هي لعبة الهدف الأول لفريق بيرشكوت، والذي سجله زميله توم رينرز في الدقيقة 24.

في هذا الهدف.. قام النجم السعودي الشاب من خلال تحركه الذكي داخل منطقة الـ18، بسحب اثنين من مدافعي فيسترلو معه؛ ليفتح الطريق أمام رينرز للتوغل، ثم التسديد داخل الشباك.

وبصفة عامة.. أثبت الصحفي في مباراة بيرشكوت وفيسترلو؛ أنه من الصعب أن ينجح في مركز المهاجم الوهمي، وأنه لابد أن يشارك في المكان الذي يحبه، على الجناح الأيمن أو حتى الأيسر.