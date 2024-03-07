"جسده لا يعرف رمضان أو الإجازة" .. تصريح قوي من أسطورة الاتحاد بشأن فيصل الغامدي!

نصائح من ذهب يُرسلها بوكير إلى الغامدي

SHAHID

قدم ثيو بوكير أسطورة نادي الاتحاد نصائح خاصة للاعب الوسط فيصل الغامدي، من أجل التطور مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويعد فيصل الغامدي واحدًا من العناصر الشابة التي يُعول عليها نادي الاتحاد لبناء جيل جديد، سيكون قادرًا على التتويج بالبطولات خلال السنوات المقبلة.

وقال بوكير خلال برنامج "INSIDE SPORTS" عبر قناة SSC: "يجب أن يمتلك فيصل الغامدي العقلية القوية، فأنا كنت أؤمن بأنني سأصبح لاعبًا بمنتخب ألمانيا في عمر الـ6 سنوات".

وأضاف المدرب الألماني: "على فيصل الغامدي أن يتدرب كل يوم، وألا يعرف جسده هل اليوم رمضان أو إجازة، ولكن يجب أن يستمر في روتينه اليومي".

واختتم بوكير تصريحاته قائلًا: "يجب أن يضع فيصل الغامدي روتين يومي، وأن يتدرب ويعرف ماذا يأكل ويشرب، وذلك من أجل التطور".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

يُذكر أن بوكير لعب في صفوف الاتحاد خلال الفترة من 1978 إلى 1981، وبعد اعتزاله كرة القدم، توجه إلى تدريب العديد من الأندية والمنتخبات العربية.

SHAHID