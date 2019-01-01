فيريرا: منتخب قطر أثبت أمام باراجواي استحقاقه للقب بطل آسيا

العنابي أنهى المباراة بالتعادل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

هنأ جوزفالدو فيريرا المدير الفني السابق للسد المنتخب القطري على أدائه الممتاز أمام باراجواي في افتتاح مشوار الفريقين في كوبا أمريكا.

العنابي عاد بالنتيجة وفرض نتيجة التعادل 2-2 على المنتخب الأمريكي الجنوبي، ويرى فيريرا أن الفريق أثبت بأدائه خلال المباراة أنه يستحق لقب بطل آسيا، الذي أحرزه في يناير الماضي في الإمارات.

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وأضاف فيريرا حسب قناة الكأس القطرية "المنتخب القطري يسير على الطريق الصحيح من كافة النواحي الفنية لتشريف اسم بلاده كرويًا في مونديال قطر 2022".

وحول المباراة القادمة أمام كولومبيا، قال المدرب البرتغالي "المواجهة التي ستجمع بين منتخبي قطر وكولومبيا لن تكون سهلة، والعنابي قادر على تقديم أداء قوي في هذه المواجهة".

يُذكر أن منتخب قطر وقع في مجموعة تضم بجانبه كلًا من باراجواي وكولومبيا والأرجنتين.