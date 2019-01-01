النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

فيريرا: مسيرتي قد تنتهي بنهاية الموسم وفترتي مع الزمالك رائعة

التعليقات()
المدير الفني البرتغالي يتحدث عن ولايته مع القلعة البيضاء وسبب رحيله

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

تحدث جوزفالدو فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن فترته التدريبية في صفوف القلعة البيضاء، مشيراً إلى أنه يفكر في اعتزال التدريب بنهاية الموسم.

وقال المدير الفني البرتغالي في تصريحات صحفية: "الزمالك صمم على التعاقد معي، التجربة كانت رائعة للغاية بالنسبة لي، لقد حققنا لقب الدوري بعد غياب".

وواصل: "قمت بفسخ عقدي مع الفريق، بسبب عدم الاتفاق مع مجلس إدارة الفريق على بعض الأمور، بعدها تلقيت عرضاً من السد وقبلت التحدي".

اختيارات المحررين

وتابع: "بعد 5 أشهر من الآن ينتهي عقدي مع السد، وقد تنتهي معه مسيرتي أيضاً، أنا في مهنة كرة القدم منذ 45 عاماً دون توقف، لا أحد يريد التوقف عن ممارسة كرة القدم، ولكن لحظة الخروج اقتربت الآن".

الجدير بالذكر ان فيريرا حقق مع الزمالك الثنائية المحلية، الدوري والكأس وكان قريباً من المنافسة على بطولة الكونفدرالية.

الموضوع التالي:
الكونفدرالية - أهلي بنغازي يحقق فوزًا غير مريح على نصر حسين داي
الموضوع التالي:
مدرب العراق: اليمن يشبه فيتنام ونحن عازمون على التأهل
الموضوع التالي:
أبطال أفريقيا – الترجي يهرب من الهزيمة والوداد يقسو على أسيك
الموضوع التالي:
مارسيلو .. الثغرة الأكبر في ريال مدريد، هل بدأت النهاية؟
الموضوع التالي:
بينتو يعترف بتواضع مستوى كوريا الجنوبية رغم التأهل
إغلاق