فيريرا: سعيد بالإنجازات القطرية وبتتويج أكرم عفيف

مدرب السد السابق يعلق على تتويج عفيف بأفضل لاعب آسيوي.

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق لفريق السد القطري، على أنه سعيد للغاية للإنجازات الرياضية القطرية على المستوى الآسيوي.

فيريرا قاد السد القطري لتحقيق لقب الدوري الموسم الماضي، قبل إعلانه رحيله عن الفريق، ليتولى الإسباني تشافي هيرنانديز المسؤولية خلفًا له.

المدرب البرتغالي قال خلال تصريحات نقلتها قنوات "الكأس" القطرية: "سعيد للغاية بالإنجازات القطرية على مستوى آسيا، وحصول أكرم عفيف على لقب أفضل لاعب بالقارة".

مدرب السد السابق تابع: "حصول أكرم عفيف على لقب أفضل لاعب في آسيا ليس مستغربًا، عطفًا على عمله المميز مع السد والمنتخب القطري".

تشافي: أكرم عفيف موهوب بشكل لا يصدق واستمتع بتدريبه

جوسفالدو واصل: "أشعر بالفخر أنني واكبت فترة تألق عبد الكريم حسن وأكرم عفيف، هما لاعبان يستحقان بجدارة لقب أفضل لاعب في آسيا".

أكرم عفيف قدم مستويات رائعة مع السد الموسم الحالي، حيث نجح في التتويج بالدوري الموسم الماضي، بالإضافة إلى الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، قبل الخروج على يد الهلال السعودي.

كما ساهم عفيف بشكل كبير في تتويج منتخب قطر بلقب كأس أمم آسيا 2019 التي أقمت في الإمارات يناير الماضي.