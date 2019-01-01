فيريرا: تنتظرنا مباراة خاصة أمام بيرسبوليس لهذا السبب

آخر مباريات فيريرا مع السد

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد جوزفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي السد، على أن مباراة فريقه أمام بيرسبوليس، على ملعب الأخير، بدون ضغط على الفريق القطري، ستجعل المباراة مميزة.

ويحل السد ضيفاً، مساء غد الإثنين على بيرسبوليس، في إطار مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

وقال بيدرو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: " تنتظرنا مباراة خاصة، لاسيما وللمرة الاولى سنواجه بيرسبوليس الايراني على ملعبه بدون ضغوط مثل السابق".

وتابع: " سنلعب من أجل الفوز لنحافظ على صدارة المجموعة، وأتمنى أن تكون مباراة جيدة من الفريقين ومن حكم المباراة الذي أتمنى أن يكون في المستوى".

وواصل: " نعلم أن الفريقين يريدان الفوز ولكن لن تكون لنا دوافع المباريات السابقة بيننا كما حدث الموسم الماضي، مباراة الغد ليست نهائي، والمهم لنا أن نلعب جيداً ونحقق نتيجة جيدة".

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الصور تتحدث عن نفسها وعنه 🔝🌟 pic.twitter.com/fbzw0Y2V3k — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 19, 2019

الجدير بالذكر ان السد يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن باختاكور الأوزبكي صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث بست نقاط.