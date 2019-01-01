فيريرا: أتمنى المشاركة في نهائي كأس الأمير وسيكون خير وداع لي

البرتغالي سيختتم مشواره مع السد غدًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه البرتغالي جوزفالدو فيريرا؛ المدير الفني للسد القطري، رسالة إلى الدحيل مؤكدًا رغبته في اقتناص لقب كأس الأمير، ليكون خير وداع له هو وقائد الفريق تشافي.

الزعيم يلاقي الدحيل غدًا الخميس، على استاد الوكرة، في النهائي بتمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت الدوحة.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة للبرتغالي على رأس القيادة الفنية للسد، حيث أعلن رحيله، بينما سيعتزل تشافي، ويقود الفريق فنيًا بالموسم المقبل.

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فيريرا قال، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "بشكل شخصي أشعر بسعادة كبيرة للمشاركة في النهائي للمرة الثالثة، وأتمنى أن أحقق اللقب للمرة الثانية، لأنني أعلم مدى أهمية هذه البطولة عن الجمهور والإعلام، بجانب أنه شرف كبير لي أن أحصل على هذا اللقب".

وأضاف: "نعم الدحيل هو بطل النسخة الماضية، لكن في لقاء الغد لا أفضلية لأحد على الآخر، المباراة ستكون قوية ومثيرة، وعلى الجميع أن يعلم أن السد يريد اللقب".

البرتغالي اختتم: "كنت أتمنى أن أشارك في هذه المباراة، لكن سني لن يسمح وكذلك فيفا لن توافق، وأتمنى أن تكون خير وداع لي ولتشافي، الذي سينفذ تعليماتي غدًا ثم سيصبح مدربًا كبيرًا للفريق كما كان لاعبًا كبيرًا".

يذكر أن السد وصل للنهائي بإقصاء الريان بهزيمته بثنائية نظيفة، بينما صعد الدحيل على حساب السيلية بالفوز بثلاثية نظيفة.