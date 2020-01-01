فيروس كورونا يعطل انضمام مبابي لريال مدريد

ما علاقة انضمام مبابي لريال مدريد بفيروس كورونا؟

كشف لاعب باريس سان جيرمان السابق، جيروم روتن، أنّ الموهبة كيليان مبابي اتفق بالفعل مع ريال مدريد لكن أزمة انتشار فيروس كورونا أجلت الصفقة.

التقارير الصحفية تؤكد أنّ ريال مدريد يضع مبابي خيارًا رئيسيًا للانضمام للملكي في الصيف المقبل.

وقال روتن في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أعلم من مصدر مقرب أنّ مبابي بالفعل اتفق على الانضمام إلى ريال مدريد، وأجبر باريس سان جيرمان على الموافقة".

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وتابع: "رغم أنّ الأمور كانت شبه محسومة، لكن توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا سوف يعيد ترتيب كل شيء".

مبابي لديه عقد ينتهي في 2022 واللاعب يرفض التمديد من أجل إجبار باريس سان جيرمان على بيعه بدلًا من رحيله بالمجان.

وكان النادي الملكي قريبًا من التعاقد مع مبابي في 2017 حينما كان لاعبًا في موناكو ولكن قيمة الصفقة وصلت إلى 180 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ نيمار أيضًا ارتبط بالانضمام إلى ريال مدريد في الصيف الماضي إلا أنّ برشلونة تدخل لمحاولة إفساد الصفقة.