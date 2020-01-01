فيروس كورونا يظهر الجانب الإنساني لدى سون وبارك جي سونج

تبرعات لمصابي فيروس كورونا في كوريا الجنوبية من نجم توتنهام سون هيونج مين ونجم مانشستر يونايتد سابقًا بارك جي سونج

أظهر فيروس كورونا الجانب الإنساني بشخصية مهاجم توتنهام سون هيونج مين ومتوسط ميدان مانشستر يونايتد السابق بارك جي سونج.

وتبرع النجمان الكوريان واللذان يعتبران من أبرز شخصيات كوريا الجنوبية بمبلغ مالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد.

المزيد من الفرق

وتم تأكيد إصابة أكثر من 7300 شخصًا بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية حتى الآن، مع ارتفاع حالات الوفاة إلى أكثر من 50 حالة.

وبذلك أصبحت كوريا الجنوبية أحد أكثر البلدان معاناة من انتشار الفيروس خارج الصين، حيث تفشى الوباء وتحديدًا في مدينة ووهان.

وتبرع سون وبارك بمبالغ كبرى لمنظمة Good Neighbors International غير الهادفة للربح وذلك من أجل المساعدة في القضاء على الفيروس.

وعاد سون إلى مدينة سيول الكورية الشهر الماضي لإجراء عملية جراحية في ذراعه، وليس من المتوقع أن يتعافى في الوقت ويصبح جاهزًا للمشاركة مع توتنهام قبل نهاية الموسم.

وفور وصوله إلى إنجلترا، دخل سون في عزلة لمدة أسبوعين من أجل التأكد من عدم إصابته بالفيروس المنتشر في بلاده، وفقًا لإجراءات الحجر الصحي التي تتخذها بلاد العالم لمواجهة الوباء.

وقال سون: "أتمنى أن يساعد هذا في ألا ينتشر الفيروس بشكل أكبر، وخاصة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من أجل الحصول على المساعدة والحماية"

الرياضة اليتيمة ومعجزة إليشيتش .. عناوين الصحافة 11 مارس

يذكر أن فيروس كورونا قد بدأ ينتشر في إنجلترا كذلك ومن المحتمل أن يتم إجراء مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بدون جمهور أو يتم تعطيل المسابقة لفترة زمنية.