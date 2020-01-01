فيروس كورونا يضرب شباب ريال مدريد

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن عدة لاعبين في شباب ريال مدريد تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن عدة لاعبين في صفوف فريق كاستيا بريال مدريد قد تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن عدد اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة وصل لأربعة في الساعات الأخيرة.

وتواصل ريال مدريد مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل تأجيل مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره رايو ماخاداهوندا.

المزيد من الفرق

بقيادة هازارد وبنزيما.. ريال مدريد يحقق انتصاراً مريحاً على ويسكا

وأكد ريال مدريد لاحقًا عدد الإصابات حيث ذكر أن ثلاثة لاعبين ظهرت نتيجة تحليلهم سلبية، بينهما لاعب واحد فقط لم يتم تحديد موقفه بعد.

وكتب النادي في البيان: "بعد فحوصات فيروس كورونا التي أجراها فريق كاستيا علمنا بإصابة ثلاثة لاعبين ولم تظهر النتيجة النهائية للاعب واحد فقط بعد".

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يتعرض فيها نجوم ريال مدريد للإصابة بفيروس كورونا منذ بداية انتشار المرض في بداية الشتاء الماضي قبل حوالي عام.

جدير بالذكر أن الثنائي ماريانو دياز وأندري لونين كانا قد تعرضا للفيروس بشكل مباشر، بالإضافة للوكا يوفيتش الذي تم عزله بعدما خالط حالات إيجابية.