فيروس كورونا يحظر سفر لاعبي البريميرليج

حظر سفر لاعبي البريميرليج بسبب فيروس كورونا رغم فترة التوقف

دفع فيروس كورونا وتفشيه في إنجلترا أندية البريميرليج إلى منع لاعبيها من السفر ورحلات التسوق خوفًا من نقل العدوى والمساهمة في تفشي الوباء.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعلن ظهر الجمعة الماضية إيقاف نشاط الدوري الإنجليزي الممتاز وجميع مسابقات كرة القدم المحلية في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وفي الوقت الذي طالبت فيه بعض الأندية اللاعبين بالعودة إلى التدريبات، منحت بعض أندية البريميرليج لاعبيها أجازة، ولكن مع قيود وتعليمات شديدة لأسباب طبية.

وحسب صحيفة دايلي ميل فإن من هذه القيود حظر السفر ومنع النجوم الذين يقومون برحلات تسوق من القيام بذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا الجديد بصورة أكبر.

ومن الأندية التي تواصل التدريب مانشستر يونايتد وأستون فيلا، ولكن أغلب الأندية قد منحت لاعبيها راحة للمساهمة في منع التجمعات.

وينظر في الوقت الحالي إلى المطارات ومحطات القطارات على أنها أماكن شديدة الخطورة والتواجد بها يرفع من احتمالية نقل العدوى بين البشر.

وتشدد بعض الأندية هذه الإجراءات مثل نادي وست هام يونايتد، والذي يطلب من لاعبيه وموظفيه إرسال سجل بتحركاتهم في حال اضطروا إلى مغادرة المنزل.

وتعرض نجم الهامرز ديكلان رايس إلى العديد من الانتقادات بسبب رؤيته يمارس كرة القدم مع صديقه نجم تشيلسي ميسون ماونت رغم فرض الحظر.

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يذكر أن منافسات البريميرليج من المقرر أن تستكمل في الثالث من إبريل المقبل، ولكن ذلك من المتوقع ألا يتم بسبب هجمة الفيروس الشديدة على إنجلترا في الأيام الأخيرة.