فيروس كورونا يؤجل مباراة في دوري أبطال أوروبا

تأجيل مباراة في دوري الأبطال.. فيروس كورونا يعود لتهديد منافسات الكرة الأوروبية

تسبب فيروس كورونا في تأجيل واحدة من مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا بسبب ظهور حالات إيجابية جديدة بين صفوف اللاعبين.

وتقام الأدوار الإقصائية لمنافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2020 في نفس الوقت مع منافسات الدور التمهيدي للبطولة نفسها للموسم الجديد.

وتسبب فيروس كورونا في تغيير هيكلة الموسم ونظام بطولة دوري الأبطال بشكل استثنائي هذا الموسم، وها هو يعود من جديد ليهدد منافسات النسخة الجديدة.

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وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل مباراة لينيفلد من أيرلندا الشمالية أمام ديرتا من كوسوفو بسبب ظهور حالات إيجابية في صفوف النادي الكوسوفي.

وظهرت حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا بعد ظهور نتائج الفحوصات التي أجريت على اللاعبين قبل ساعات من المباراة.

وفي البداية، ظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت يوم الجمعة 7 أغسطس كجزء من نظام الاختبار الشامل الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سلبية.

ولكن في حالة منفصلة، ظهرت حالة إيجابية بين صفوف ديرتا، قبل أن تظهر حالة أخرى أمس، ليقرر اليويفا تأجيل المباراة منعًا لتفاقم الأمور.

ووضع النادي لاعبيه المصابين والمخالطين لهم في حجر صحي لمنع اختلاطهم بالبقية، ولكن الأمور لم تتوقف عند ذلك الحد أيضًا.

حيث دفع اختلاط اللاعبين المصابين ببقية زملائهم السلطات السويسرية إلى وضع فريق كوسوفو بأكمله في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، ما يعني أنهم لم يتمكنوا من خوض اللقاء.

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يذكر أن منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2020 قد وصلت عند الدور ربع النهائي والذي سينطلق مساء الجمعة المقبل بمباراة برشلونة أمام بايرن ميونخ.