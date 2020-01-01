خاص | رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي: لم نطلب تأجيل مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم

الاتحاد الآسيوي أعلن تأجيل مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم وكأس آسيا

أكد نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن روزنامة الكرة السعودية ليست مرتبطة فقط بالاتحاد الآسيوي، بل كذلك بالاتحادات القارية الأخرى نظرًا لوجود عدد كبير من اللاعبين الناشطين في الدوري السعودي من خارج آسيا.

الاتحاد الآسيوي كان قد أعلن يوم أمس تأجيل المباريات المؤجلة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 والتي كان من المفترض أن تُلعب في أكتوبر ونوفمبر القادمين حتى إشعار آخر.

البكر تحدث لموقع جول النسخة العربية عن تأثير ذلك القرار على كرة القدم السعودية، موضحًا في البداية أن الاتحاد السعودي لم يكن من الاتحادات التي طلبت تأجيل الجولتين القادمتين من التصفيات.

المزيد من الفرق

مضيفًا "تأجيل المباريات كان متوقعًا بسبب استمرار جائحة كورونا في دول شرق آسيا واستمرار حظر الطيران، هو بالطبع قرار صعب وله أثره على الروزنامة المحلية وكذلك الخاصة بالمنتخب، ونحن ندرس جميع الخيارات".

"طلب تأجيل المباريات القادمة من التصفيات جاء من الاتحادات التي لم تعد بطولاتها الكروية بعد، الاتحادات التي استأنفت النشاط الكروي لم تطلب التأجيل ومنها الاتحاد السعودي، لكن الاتحاد الآسيوي أراد فيما يبدو لعب جميع مباريات الجولات الحاسمة في يوم واحد، ولذا رأى أن التأجيل هو الحل الأفضل في ظل اتساع القارة واستمرار جائحة كورونا".

وحول إمكانية زيادة أيام فيفا خلال مارس 2021، قال البكر في تصريحاته الخاصة لجول " هذا أحد الحلول التي طرحها الأمين العام للاتحاد الآسيوي في إحدى تعليقاته، لكنه يبقى اختيارًا صعبًا لقارة آسيا بسبب بعد المسافات، وقد يتجه الاتحاد الآسيوي للعب التصفيات بنظام التجمع على غرار دوري أبطال آسيا".

وأخيرًا أوضح رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي أن إمكانية حدوث أي تغيير في روزنامة الكرة السعودية وخاصة لعب مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ليس مرتبطًا فقط بالاتحاد الآسيوي.

موضحًا "أيام الفيفا أجلت في قارة آسيا فقط حتى الآن، قد نُعيد ترتيب الروزنامة المحلية بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين حال تم تأجيل أيام الفيفا في القارات الأخرى، وذلك بهدف الاستفادة الكاملة من تلك الفترات".

جدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي كان قد أعلن أنه وبعد التشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد يومي 8 و13 أكتوبر القادمين لإقامة مباريات الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات، فيما ستُلعب الجولتين التاسعة والعاشرة يومي 12 و17 نوفمبر القادمين، ومن ثم ستنطلق الأدوار التالية من التصفيات بدءًا من مارس 2021 ضمن الأيام المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.