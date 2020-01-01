كيف قام ليفربول وأندية الدوري الإنجليزي بتقليل النفقات بعد توقف الكورونا؟

‎إن تفشي فيروس كورونا يعني عدم وجود رياضة في المملكة المتحدة وأن بعض الأندية في الدوري الإنجليزي تستفيد من الخطة المالية التي وضعتها الحكومة

تسبب فيروس كورونا في توقف كرة القدم بشكل شبه عالمي مع عدم وجود تاريخ عودة ملموس في الأفق.

‎هذا النقص في الوضوح بشأن الوضع المتغير باستمرار يعني أن الأعمال التي اعتبرت "غير أساسية" قد أُجبرت على الإغلاق في محاولة للحد من انتشار الفيروس ، حيث تم إعطاء الموظفين أجازة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

‎الأجازة تعني أن الموظفين لا يعملون ولكن يتم الاحتفاظ بهم في كشوف المرتبات ويتم دفع ٨٠ في المائة من أجورهم الشهرية ، مع استرداد الشركات وأصحاب الأعمال هذه الأموال من الحكومة

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‎كذلك بالنسبة لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز يمكنها اختيار وضع الموظفين في أجازة إذا شعروا بضرورة ذلك ، حيث اختارت بعض الأندية القيام بذلك لبعض أو جميع الموظفين غير اللاعبين.

‎قاد نيوكاسل يونايتد الطريق بعد اتخاذ القرار بالقيام بذلك في ٣٠ مارس ، تم إعطاء أجازة مماثلة لجميع العاملين من مدربي الأكاديمية جنبًا إلى جنب مع عمال التجزئة وموظفي النادي العاديين

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‎بعد ذلك بيوم واحد ، تبعه توتنهام على الرغم من الحسابات من ٢٠١٨ إلى ٢٠١٩ التي أظهرت أن رئيس دانيال ليفي حقق ٧ ملايين جنيه إسترليني (٨.٦ مليون دولار) في العام الماضي ، في حين أفاد أن سبعة من لاعبي الفريق الأول على الأقل يكسبون أكثر من ١٠٠.٠٠٠ جنيه إسترليني في الأسبوع.

‎وجاء في بيان من ليفي: "لقد توقفت عمليات النادي فعليًا ، فقد بعض مشجعينا وظائفهم وسيشعر معظمهم بالقلق بشأن مستقبلهم.

‎"بالأمس ، بعد أن اتخذنا بالفعل خطوات لخفض التكاليف ، اتخذنا أنفسنا القرار الصعب - من أجل حماية الوظائف - لخفض أجور جميع العاملين والموظفين البالغ عددهم ٥٥٠ لشهري أبريل ومايو بنسبة ٢٠٪ باستخدام مخطط إجازة الحكومة ".

‎كما بدأ بورنموث ونورويتش سيتي في تطبيق خطة الحكومة و إعطاء أجازة للموظفين الذين لا يلعبون في ١ أبريل ، حيث أصبح إدي هاو أول مدير في الدوري الممتاز يحصل على تخفيض كبير في الأجور.

‎وقد حصل الإزعاج الأكثر إثارة للجدل حتى الآن من أصحاب دوري أبطال أوروبا والمنتخب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول ، الذين اتخذوا القرار بتنفيذ خطة الأجازة لبعض الموظفين في ٤ أبريل.

‎هذا على الرغم من الأرباح قبل الضرائب التي بلغت ٤٢ مليون جنيه استرليني (٥١ مليون دولار) في العام الماضي ، وعلى الرغم من التزام النادي بدفع الـ ٢٠٪ المتبقية التي لا تغطيها الحكومة ، إلا أنه لا يزال يعتبر خطوة مثيرة للجدل للغاية ولا تتناسب مع قيم النادي.

‎وكتب مهاجم ليفربول السابق ستان كوليمور ، الذي قضى عامين في النادي في التسعينات ، على تويتر: "لا أعرف أي مشجع لليفربول من أي مكانة لن يكون مشمئزًا من النادي من أجل الموظفين المتضررين انه خطأ واضح

‎"أيها المشجعون في كرة القدم ، فإن خطة الحكومة هى لموظفي الشركات الصغيرة لمنع تلك الشركات الصغيرة من الوقوع في الصدمة!"