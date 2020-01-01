تقارير: الكاف يقرر تأجيل كأس أفريقيا للمحليين بسبب فيروس كورونا

أفادت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين التي كانت مقررة في إبريل القادم حتى إشعار آخر.

وكان من المفترض أن تنطلق بطولة "شان" في الرابع من إبريل القادم وتستمر حتى الـ25 من نفس الشهر في الكاميرون.

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ويُشارك في النسخة القادمة 16 منتخبًا بينهم منتخبي المغرب وليبيا.

الموقع الرسمي للقنوات القطرية أوضح أن ظهور عدة حالات إصابة بفيروس كورونا في الكاميرون وسرعة تفشي الفيروس القاتل في أفريقيا دفع المسؤولين في الكاف لاتخاذ قرار التأجيل.

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وكانت عدة تقارير قد تحدثت عن اتخاذ الاتحاد المغربي لكرة القدم قرارًا بالانسحاب من البطولة حال أصر الكاف على إقامتها في موعدها المحدد سابقًا، ذلك بعد قرار تجميد النشاط الكروي في البلاد وإلغاء معسكر إعداد المنتخب المحلي الذي كان من المقرر أن ينطلق اليوم الإثنين.