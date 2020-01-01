ما هي قوانين كرة القدم الجديدة بعد فيروس كورونا؟

توقفت الدوريات في جميع أنحاء العالم في مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا، لكن مع عودة الدوري الألماني ما هي قوانين كرة القدم الجديدة؟

مع البدء في النظر في استئناف المسابقات في جميع أنحاء العالم بعد جائحة الكورونا، وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على إجراء تعديل مؤقت لقوانين اللعبة بناءً على اقتراح تم تلقيه من الفيفا يسعى لحماية صحة اللاعبين.

تفشى فيروس كورونا في جميع أنحاء المعمورة، وأجبر جميع الدوريات على التوقف في مارس الماضي، ومنذ ذلك الحين لم تكن هناك أي مؤشرات للعودة من جديد.

لكن الدوري الألماني أعاد الأمل من جديد، حيث من المقرر أن يكون الأول من الدوريات الخمسة الكبرى الذي يستأنف، وقد تحدد موعده يوم السبت 16 مايو 2020 ميلاديًا.

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مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) ، الذي يتحكم في قوانين اللعبة ، يقول إن الفرق يمكنها إجراء تغييرات إضافية لحماية اللاعبين.

سيُسمح للفرق بإجراء خمسة تبديلات خلال المباريات عندما تستأنف كرة القدم بعد فترة التوقف التي فرضها فيروس كورونا ، حسبما أكد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تم إدخال التغيير المؤقت في القواعد لمصلحة اللاعبين عندما تعود المنافسات في جميع أنحاء العالم، والذي سيسمح بحد أقصى خمسة تبديلات يتم إجراؤها لكل فريق، ولتجنب تعطل المباراة، ستتاح لكل فريق ثلاث فرص فقط لإجراء بدائل؛ يمكن إجراء الاستبدالات أيضًا بين شوطي المباراة.

يقول المجلس أنهم اتخذوا القرار بناءً على طلب الفيفا، ولن يُسمح به إلا في المسابقات التي من المقرر أن تنتهي بحلول ٣١ ديسمبر من هذا العام، مما يعني أنه سيطبق على مواسم الدوري ٢٠١٩-٢٠٢٠ وعلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الحالي عند الإستئناف ، ولكن ليس لموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وقال بيان المجلس: "يدخل التعديل المؤقت حيز التنفيذ على الفور ، وقد تم إجراؤه حيث أنه قد يتم لعب المباريات في فترة مكثفة وفي ظروف الطقس المختلفة ، وكلاهما قد يكون له تأثير على صحة اللاعبين".

ومع ذلك ، أكد أن تقديم القاعدة أمر تقديري والتنفيذ متروك لمنظمي المسابقات بشكل منفرد، مما يعني أنه لا يزال يتعين تأكيد ما إذا كانت ستستخدم بالتأكيد في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي والدوري الألماني وغيرها.

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا أنه سيقترح إمكانية السماح للفرق بإجراء خمسة تبديلات لكل مباراة إذا عادت كرة القدم إلى البلاد، وأكد بيانه أن رئيس الاتحاد لويس روبياليس نقل الفكرة إلى رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، الذي أشار إلى دعمه للفكرة.

وجاء في البيان: "روبياليس أوضح أنه قبل أكثر من شهر أثار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع الفيفا إمكانية إجراء تغييرات أكثر من المعتاد في المباريات ، بالنظر إلى وضع اللاعبين بمجرد استئناف المباريات".

"قرر الاتحاد الإسباني أن يقترح على المفوضين غدًا إمكانية إجراء خمسة تغييرات في جميع المنافسات داخل البلاد، وستقتصر هذه التغييرات على ثلاثة أوقات في المباراة، بحيث يتم تجنب ضياع الوقت ".

قال مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه يمكن تمديد العمل بالقوانين الجديدة إلى الموسم المقبل، للمسابقات المقرر اكتمالها في عام ٢٠٢١، ولكن سيتم تحديد ذلك في وقت لاحق، مع دخول القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من ١ يونيو ٢٠٢٠.

فيما يتعلق بالمسابقات التي يتم فيها تطبيق نظام الحكم المساعد للفيديو (VAR) ، يُسمح لهذه المسابقات بالتوقف عن استخدامه عند إعادة التشغيل وفقًا لتقدير كل منظم مسابقة بشكل فردي.

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