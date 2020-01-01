كيف سيؤثر فيروس كورونا على فيفا 20؟

مع توقف كرة القدم حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، من المفترض أن يكون لذلك تأثيرًا كبيرًا على لعبة فيفا 20، في هذا التقرير نستعرض آثار الأمر..

كان لتعليق كرة القدم بسبب فاجعة تفشي فيروس كورونا حول العالم تأثير كبير على كافة الأمور المرتبطة باللعبة الأكثر شعبية، ولعل لعبة فيفا 20 تأثرت أيضًا.

يتابع فريق FIFA Ultimate كرة القدم الواقعية عن قرب، حيث يتلقى اللاعبون زيادات وترقيات في قدراتهم قياسًا بما يقدموه على أرض الواقع، وتوجد تحديات خاصة تبدأ مع بزوغ دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي أيضًا.

في هذا التقرير سنتعرف على الآثار المتوقعة لكورونا على لعبة فيفا 20..

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كيف تغير فريق الأسبوع في فيفا 20 بسبب فيروس كورونا؟

بسبب توقف الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، كان فريق الأسبوع 24 في فيفا 18 مُشكل من لاعبي المكسيك والأرجنتين وروسيا، ونتيجة لذلك قررت اللعبة إيقاف فريق الأسبوع حتى عودة كرة القدم مجددًا.

بدلًا من الإعلان عن فريق الأسبوع كل أربعاء، قررت اللعبة أن تعرض لقطات الأسبوع لفريق الأسبوع بحيث كل لقطات لفريق الأسبوع ستكون قائمة على فريق أسبوع معين من النسخ السابقة لفيفا.

ستعتمد التقييمات الخاصة للحظات فريق الأسبوع على تقييمات اللاعبين في فيفا 20، فمثلًا كايل ووكر ارتفع تقيمه ليصبح 86 في فيفا 18 بينما 87 في فيفا 20 لأنه تحصل على بطاقة بـ86 هذا الموسم.

ما الذي سيعوِّض تحدي المنافسات الكبرى؟

في الوقت الذي تم استبدال فيه فريق الأسبوع بلحظات فريق الأسبوع، تم استبدال تحدي المنافسات الكبرى بلحظات تحدي المنافسات الكبرى أيضًا بداية من 19 مارس وحتى استئناف كرة القدم مرة أخرى.

هل سيتم تقديم جائزة أفضل لاعب في الشهر مرة أخرى؟

تم منح جائزة لاعب الشهر عن شهر فبراير الماضي، ومع توقف الكرة في مارس تم تأجيل الجائزة إلى أجل غير مسمى أيضًا، ستكون أحدث جائزة لأفضل لاعب في الشهر هي التي قدمت في فبراير في فيفا 20.

كيف ستتأثر العناصر الحية لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي؟

لن تتلقى هذه العناصر أي تحديثات في فترة توقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا، كما لن يتواجد عنصر رجل المباراة خلال توقف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ستعود جميع هذه الأشياء بمجرد استئناف النشاط.

هل سيتأخر تحديد فريق الموسم؟

يبدأ عادة فريق في تحديد فريق الموسم خلال شهر مايو ولكنه سيتأخر إذا تأجل استئناف الدوريات، وفي حال أن تأخر، فمن المحتمل أن يتم استبداله بترقية جديدة في مايو.

ومع ذلك، فإذا كان من المحتمل إلغاء المواسم العادية، فقد يستمر فريق الموسم كما هو الحال في السنوات الأخرى على أن يتم تحديده من خلال المباريات التي لُعبت حتى الآن.